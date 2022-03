Klare Angelegenheit: Fürstenfeld feiert souveränen Sieg über SC Bruck/Mur

Details Samstag, 26. März 2022 11:08

Vor 200 Besuchern erreichte der SK Fürstenfeld einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SC Bruck/Mur. Fürstenfeld ließ von Beginna keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und sicherte sich am Ende völlig verdient die drei Punkte.

Sascha Stocker bleibt seit seinem Amtsantritt bei Fürstenfeld weiterhin ungeschlagen

Beide Teams mussten Covic-Ausfälle verzeichnen

Beide Mannschaften mussten stark ersatzgeschwächt antreten - die Covid Pandemie hatte sowohl die Hausherren als auch die Gäste nicht verschont. Fürstenfeld startete gut in die Partie, kontrollierten den Gegner von Beginn an und hatten in puncto Ballbesitz ein großes Plus. Die ersten zwanzig MInuten plätscherte die Partie dennoch dahin.

Nach dieser Phase fingen sich die Gastgeber und kamen immer wieder nach Angriffen über die Seiten in die Brucker Box - der Torerfolg blieb aber aus. Entweder hielt Marcel Maierhofer seinen Kasten rein oder ein Bein eines Brucker Abwehrspielers stand im Weg. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, trafen die Hausherren zum 1:0 (40.). Fürstenfeld kombinierte von hinten schön raus, Michael Goger steckte auf Tomislav Havojic durch - seinen Stanglpass verwertete Domagoj Beslic zur Führung..

Michael Goger markierte einen Doppelpack

Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Michael Goger einen weiteren Treffer für den Gastgeber: Nach einem hohen Pressing eroberte Havojic den Ball auf der linken Seite - täuschte einen Schuss an, legte den Ball aber auf Goger ab und der Stürmer traf zum 2:0. Mit der Führung für Fürstenfeld ging es in die Kabine.

Nach dem Wiedebeginn kam der SC Bruck/Mur aggressiver aus der Kabine, es schien als ob Fürstenfeld den Faden verloren hatte. Trotz einiger Strafraumszenen war aber die Offensive des Auswärtsteam zu harmlos um ein Tor zu erzielen. In der 60. Minute wollten herrschte Aufruhr im Strafraum der Brucker - ein vermeintliches Elferfoul an Havojic blieb von Schiedsrichter Martin Wangg ungeahndet - er lies weiterspielen.

Tomislav Havojic war der man of the match

Kurz vor Spielende (88.) erkämpfte sich Sascha Bucher den Ball, übergab an Beslic - er steckte den Ball durch - und Goger bewies vor dem Tor Coolness. Mit seinem zweiten Tagestreffer sorgte er für klare Verhältnisse und fixierte den 3:0 Sieg seiner Mannschaft. Fürstenfeld klettert mit diesem Sieg in der Tabelle einen Platz nach oben - ist jetzt fünfter. Der SC Stadtwerke Bruck/Mur hat sich im Tabellenmittelfeld festgesetzt und bleibt neunter.

Am Freitag muss Fürstenfeld bei DSV Leoben ran, zeitgleich wird Bruck/Mur von USV RB Mettersdorf in Empfang genommen.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

"Die Jungs haben von der ersten bis zur letzten Minute die Aufgabe super gelöst unseren Plan gut umgesetzt und sich am Ende mit dem Dreier belohnt."

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – SC Stadtwerke Bruck/Mur, 3:0 (2:0)

88 Michael Goger 3:0

45 Michael Goger 2:0

40 Domagoj Beslic 1:0

Startformationen:

Fürstenfeld: Philip Stocker - Davor Rogac, Michael Grasser , BEd, Oliver Schöpf , MSc - Andreas Wilfling , MSc (K), Michael Goger, Sascha Bucher, Tomislav Havojic, Andreas Stocker - Mag. Domagoj Beslic, Bernd Stocker

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Jonas Gmeindl, Aleksandar Shalev, Jan Gruber, Ryan Hernaus - Jakob Erlsbacher (K), Pascal Lipp, Florian Stadler, Stipo Grgic, Gjin Gjinaj - Lukas Tomic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller