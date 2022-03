Löchrige Defensive: Ilzer nützen St.Michael-Schwächen eiskalt aus

Details Samstag, 26. März 2022 19:02

Die Ilzer Sportvereinigung erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den ESV St. Michael. Ilzer SV erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Für beide Mannschaften war beim 1:1 im Hinspiel punktmäßig der gleiche Ertrag herausgesprungen.

Die Ilzer sind das federführende Team

Vom Start weg erwecken die Oststeirer den agileren Eindruck. Nach knapp einer gespielten Viertelstunde geht die Waldl-Truppe auch mit 0:1 in Führung. Anze Kosnik versenkt einen Foulelfmeter zum raschen Eintorevorsprung. Was die Aufgabe für St. Michael, nach den zwei Startabsagen ist mal erstmalig im Einsatz, nicht wirklich einfacher macht. Es fehlt ganz einfach an den spielerischen Mitteln, wonach die Gäste die Führung erfolgreich verwalten können. Als man schon allseits den Pausenpfiff herbeisehnt kommt es doch noch zu einem Erfolgserlebnis. Erneut zeigt der Unparteiische nach Foulspiel auf den ominösen Punkt. Diesmal ist Zan Nikolic der Vollstrecker - Halbzeitstand: 0:2.

St. Michael steht auf verlorenen Posten

Auch im zweiten Durchgang hat der Gastgeber dann wenig bis nichts zu bestellen. In dieser Verfassung wird der Abstieg wohl nicht zu vermeiden sein. Das Glück für St. Michael ist aber, dass noch sehr viel Fußball am Programm steht. In der 64. Minute kommt noch hinzu, dass man ein Spieler weniger ist. Troger wird mit der Ampelkarte frühzeitig duschen geschickt. Damit waren die Würfel praktisch gefallen. Als Draufgabe kommt es dann in der 86. Minute noch zum 0:3. Nach einer Martincevic-Flanke ist Zan Nikolic per Kopf zur Stelle. Mit seinem zweiten Matchtreffer markiert er den 0:3-Spielendstand.

52 Gegentreffer musste ESV St. Michael im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Kurz nach Beginn der Frühjahrsrunde stehen die Gastgeber mit 10 Punkten auf Platz 16. Mit nur 15 Treffern stellt St. Michael den harmlosesten Angriff der Landesliga. Nun musste sich ESV St. Michael schon 10-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass St. Michael in dieser Zeit nur einmal gewann.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Ilz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Fünf Siege, 7 Remis und sechs Niederlagen hat die Ilzer Sportvereinigung derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Ilzer SV, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Freitag reist ESV St. Michael zu SC Geomix Liezen, zeitgleich empfängt Ilz SV Domaines Kilger Frauental.

Stimme zum Spiel:

Karl Heinz Salchinger, Sektionsleiter Ilzer Sportverein:

"Mit dem letzten Aufgebot ist es uns bei dürftigen Bodenverhältnissen gelungen, drei Punkte gutzuschreiben. Es ist schon beachtlich welche Moral die Jungs an den Tag gelegt haben."

Startformationen:

St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Lukas Karner - Sascha Troger, Thomas Waldsam, Tobias Bracher, Jan Schatzl, Andre Posch - Stefan Tschabuschnig, Christoph Bracher

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Jan Meimer, Anze Kosnik, Zan Nikolic, Simon Paier, Mihael Sopcic (K), Michael Kuwal, Tobias Breitenberger, Leon Martincevic, Christoph Gruber



Sportplatz St. Michael, 150 Zuseher, SR: Michael Steindl

Bilder: RIPU-Sportbilder.at

© Robert Tafeit

Landesliga: ESV St. Michael – Ilzer Sportvereinigung, 0:3 (0:2)

86 Zan Nikolic 0:3

45 Zan Nikolic Elfer 0:2

14 Anze Kosnik Elfer 0:1