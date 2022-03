Antilauf geht weiter: Frauental verliert gegen Lebring auch das 3. Frühjahrsspiel

Details Samstag, 26. März 2022 19:54

Am Samstag trafen der SV Domaines Kilger Frauental und der SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 3:1 für sich. Das Hinspiel war mit einem 2:1-Sieg von SV Frauental bei SV Lebring geendet.

Mario Pilz zeichnete für das Lebringer Führungstor zum 2:1 in der 70. Minute verantwortlich.

Die Frauentaler haben spielerisch die Nase vorne

250 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Frauental schlägt – bejubelten in der 32. Minute den Treffer von Christoph Strommer zum 1:0. Mit einem Tor Vorsprung für das Heimteam ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Schon zuvor gelang es den Klampfer-Mannen beinahe in Führung zu gehen. Thomas Fauland verfehlte das gegnerische Tor nur knapp. Die Lebringer waren vorerst einmal darum bemüht das Gegenüber im Zaum zu halten bzw. gelang es, bis auf das Gegentor, soweit erfolgreich, die Schotten dicht zu halten.

Jetzt sind die Lebringer das aktivere Team

Jonas Lang war es, der in der 46. Minute das Spielgerät im Gehäuse von SV Domaines Kilger Frauental unterbrachte. Mario Pilz versenkte die Kugel zum 2:1 (70.). Jetzt waren die Kammerhofer-Schützlinge voll mit dabei im Geschehen. Der Gastgeber erkannte nun den Ernst der Lage bzw. dass die Felle gerade dabei waren, davonzuschwimmen. Aufgrunddessen war man auch bemüht darum einen Zahn zuzulegen. Aber es sollte nicht mehr reichen. Ganz im Gegenteil, in der Nachspielzeit kam es zur endgültigen Entscheidung. Daniel Steinwender ist es der in der 91. Minute für den 1:3-Spielendstand Sorge trägt.

Kurz nach dem Rückrundenstart besetzt Frauental mit 29 Punkten den vierten Tabellenplatz. SV Domaines Kilger Frauental verbuchte insgesamt 9 Siege, zwei Remis und 7 Niederlagen. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Frauental die dritte Pleite am Stück.

Kurz nach Beginn der Frühjahrsrunde nimmt SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. SV Lebring bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und 9 Pleiten. In den letzten fünf Partien rief Lebring konsequent Leistung ab und holte neun Punkte.

Am kommenden Freitag trifft Frauental auf Ilzer Sportvereinigung, SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring spielt tags darauf gegen die Zweitvertretung von SV Lafnitz.

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Das ist bislang wahrlich noch nicht unser Frühjahr. Auch diesmal sind uns wieder ein halbes Dutzend an Spielern ausgefallen. Trotzdem war die Vorstellung ansehnlich. Letztlich haben unsere Eigenfehler das Spiel dann zugunsten der Lebringer entschieden."

Startformationen:

Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Christoph Strommer, Martin Lanz, Josip Kozic, Florian Eibinger, Florin Schmidt - Florian Moritz, Thomas Fauland, Manuel Christof, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko



Lebring: Florian Wiegele - Cajetan Beutle, Mario Pilz, Florian Ferk - Marco Krammer, Sebastian Mann, Markus Gsellmann, Michael Hofer (K) - Herbert Rauter, Jonas Lang, Daniel Steinwender

Sportplatz Frauental, 240 Zuseher, SR: Jörg Hofgartner

Bild: RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 1:3 (1:0)

91 Daniel Steinwender 1:3

70 Mario Pilz 1:2

46 Jonas Lang 1:1

32 Christoph Strommer 1:0