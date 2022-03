Erfolgslauf hält an: Wildon weist auch die Gnaser in die Schranken

Details Samstag, 26. März 2022 21:20

Am 18. Spieltag kam es in der Landesliga zum Aufeinandertreffen des SV Wildon gegen den USV Gnas. Dabei gelang es der Kleindienst-Truppe im dritten Frühjahrsspiel die Punkte 5-6 und 7 sicherzustellen. Die Gnaser hingegen kassierten die zweite Pleite. Jetzt will man unbedingt am kommenden Dienstag bei der Stadioneröffnung gegen Heiligenkreuz voll anschreiben.

Wildon-Trainer Udo Kleindienst kann mit dem bisher Gezeigten vollauf zufrieden sein.

Denis Perger bringt Wildon in Führung

Vor 250 Zusehern kommt es vom Start weg dazu, dass sich zwei Teams soweit auf Augenhöhe gegenüberstehen. Mit Fortdauer der Begegnung kommt es dann dazu, dass mehr und mehr die Wildoner das Kommando übernehmen. Was nicht ganz so überraschend kommt. Denn der Gastgeber ist es, der zuletzt erfolgreicher Fußball spielte. Aber die Kovacevic-Truppe versteht es über weite Strecken sich teuer zu verkaufen. In der 36. Minute kommt es dann aber zum 1:0. Nach einem rasch vorgetragenen Konter nützt Denis Perger die Gunst der Stunde und markiert den nicht unverdienten 1:0-Halbzeitstand.

Die Gnaser Bemühungen bleiben unbelohnt

Am Spielcharakter sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Wildon verzeichnet nach wie vor spielerisches Oberwasser, die Gnaser sind bemüht mit schnellem Umschaltspiel erfolgreich zu sein. In der 68. Minute kommt es dann aber zum 2:0! Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung geht es blitzschnell. In letzter Instanz ist es dann Patrick Schlatte, der das Runde in das Eckige befördert. Das sollte eigentlich zumindest die Vorentscheidung in dieser Partie gewesen sein. Mitnichten, denn nur zwei Minuten später steht es 2:1. Nach einem Eckball ist es Thomas Suppan, der per Kopf vollendet. Was die Sache wieder interessant macht. Am Spielstand sollte sich aber nichts mehr ändern: Wildon 2 - Gnas 1.

Stimme zum Spiel:

Andreas Zach, Sportlicher Leiter Gnas:

"Zumindest diesen einen Punkt hätten wir uns allemal verdient. Es wollte leider nicht sein. Jetzt gilt es diese Niederlage abzuhaken. Der volle Fokus gilt nun der langersehnten Stadion-Eröffnung am Dienstag."

Startformationen:

SV Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Denis Perger, Fabian Lechmann, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Tim Jelenko, Manuel Zöhrer (K), Mohamed Hassan, Tadej Vidmajer - Mag. Patrick Franz Schlatte

Gnas: Michael Sammer , BEd - Stefan Klenner, Rene Wagist, Matthias Schadler (K), Thomas Suppan - Georg Schantl, Daniel Luttenberger-Haas, Heiko Wohlmuth, David Friedl - Raphael Kniewallner, Gabriel Puntigam

Stadion Wildon, 250 Zuseher, SR Markus Macher

Bild: RIPU-Sportbilder.at

