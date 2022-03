Rückstand aufgeholt: Später Leeb-Treffer bringt Heiligenkreuz den Sieg

Details Samstag, 26. März 2022 22:06

Zur Pause war der Tus Heiligenkreuz am Waasen gegen den FC Union RB Weinland Gamlitz noch mit 0:1 zurückgelegen - am Ende setzte sich die Grubisic-Elf mit 2.1 durch. Eine beachtliche Leistung, wenn man bedenkt, dass die Heimischen eine Woche wegen Covid-Ausfällen nicht trainieren konnten. .

Manuel Leeb traf vom Elfmeterpunkt

Gamlitz kontrollierte über 60 Minuten

Die 220 Besucher sahen ein rassiges Spiel, bei dem beide Teams wenige Torchancen zuließen. Die Heimelf verlagerte ihr Spiel eine Taktik, die möglichst kräfteschonend angeleget war, dies war dem Umstand geschuldet, dass in den nächsten sieben Tagen noch zwei schwere Auswärtsspiele (Dienstag, 18.45 Uhr Gnas und Freitag, 19 Uhr Voitsberg) anstanden.

Eine gute Möglichkeit für Patrick Wiesenhofer (22.), die Ralf Pripf bravourös parierte und ein Weitschuss von Luka Vindis, der übers Tor ging, waren die einzigen Höhepunkte bis zur 45. Minute. Ehe der Unparteiische Christopher Bartsch die Akteure zur Pause bat, erzielte Gamlitz durch David Katzianschütz das 1:0 (45.). Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.

Kurz vor Schluss verwertete Manuel Leeb einen Elfmeter

Für das erste Tor von Tus Heiligenkreuz am Waasen war Patrick Wiesenhofer verantwortlich, der in der 67. Minute das 1:1 besorgte. Nach einer Flanke von Marko Malesic setzte Johannes Driesner einen Schuss ab - Pripfl wehrte kurz ab und Wiesenhofer konnte den Ball ins leere Tor einschieben. Einen Stangenschuss von Mitja Mauko sahen die Zuschauer noch, ehe Manuel Leeb wurde zum Helden des Spiels avancierte, als er das Heimteam mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (88.) doch noch in Front brachte. Nach einem Elferfoul an Matthias Gross verwertete er den Strafstoß und verhalf so seinem Team zum Heimsieg.

Drei Runden nach Start der Frühjahrssaison rangiert Heiligenkreuz im unteren Mittelfeld des Tableaus. Tus Heiligenkreuz am Waasen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht FC Gamlitz auf den 14. Tabellenplatz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte FC Union RB Weinland Gamlitz deutlich. Insgesamt nur vier Zähler weist Gamlitz in diesem Ranking auf.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

Stimmen zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

"Der Sieg war zwar glücklich, aber wenn man 0:1 hinten ist und dann noch gewinnt - dann ist es dennoch verdient. Die Moral der Mannschaft ist beachtlich - aufgrund der vielen Corona-Ausfälle konnten wir eine Woche nicht trainieren."

Jochen Zadravec, Trainer Gamlitz:

"Wir haben in der zweiten Hälfte etwas zu unroutiniert agiert und haben dadurch fast keine offensiven Aktionen kreiren können."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – FC Union RB Weinland Gamlitz, 2:1 (0:1)

88 Manuel Leeb 2:1

67 Patrick Wiesenhofer 1:1

45 David Katzianschuetz 0:1

Startaufstellungen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Marko Malesevic, Erman Bevab, Matthias Gross, Christoph Michelitsch, Manuel Hödl - Manuel Leeb, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner (K) - Patrick Unterkircher

Gamlitz: Ralf Pripfl - Martin Oberluggauer, Bernd Zadravec, Jan-Markus Hiden, Dominik Hornig - Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Jan Kristl, David Katzianschütz - Gabriel Rode (K), Philip Bruno Fuchs

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller