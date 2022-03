2:0 Heimsieg: Lebring lässt gegen St. Michael nichts anbrennen

Details Dienstag, 29. März 2022 22:26

Zum Nachtragsspiel aus der 17. Landesliga-Runde empfing der SV Lebring Raiba Gady den ESV Hitthaler St. Michael. Aufgrund der Tabellensituation waren die Gastgeber als klarer Favorit in die Partie gestartet. Die Hausherren wurden ihrer Rolle auch absolut gerecht - kamen gegen unglaublich kämpfende Gäste zu unzähligen Chancen und gingen schlussendlich als verdienter 2:0 Sieger vom Platz.

Stefan Kammerhofer feiert bei seinem Heimdebüt mit dem SV Lebring einen Sieg

St. Michael forderte einen Elfmeter

Von Beginn an ließ der SV Lebring keine Zweifel aufkommen, wer der Herr im Hause war. Sie starteten mit viel Druck und Angriffsfußball in die Partie - die erste Möglichkeit hatten trotzdem die Gäste. In der achten Minute wurde Tobias Bracher im Strafraum gelegt - St. Michael forderte lautstark einen Elfmeter - Schiedsrichter Macher war aber anderer Meinung - der Pfiff blieb aus.

Nur zwei Minuten später war es wiederum Bracher, der gefährlich vor dem Lebringer Tor auftauchte - sein Schuss ging aber daneben. Doch ab diesem Moment setzten die Hausherren dem Treiben der Gäste ein Ende und es brannte öfters vor dem St. Michaeler Tor - zum Leidwesen der Lebringer Fans brachten weder Niklas Deutschmann, Daniel Steinwender und Jonas Lang ihr Möglichkeiten unter.

Lebring vergab unzählige hochkarätige Chancen

Bis zur 41. Minute mussten die 200 Besucher warten, ehe sie das ersten Tor zu Gesicht bekamen - und noch dazu ein sehr schön herausgespieltes. Nach einem Fehlpass der Gäste im Mittelfeld bewiesen die Hausherren ihr fussballerisches Talent. Über drei Stationen gelangte der Ball zu Cajetan Beutle und er sorgte für die 1:0 Führung seiner Mannschaft. Das war auch gleichzeitig der Pausenstand.

Nach dem Wiederbeginn ging der Ball nur in eine Richtung, Lebring produzierte Chancen en masse - in den erste 15 Minuten der zweiten Hälfte hatte Lebring nicht weniger als sechs Eckbälle - jedoch stand Lukas Neureiter den offensiven Bemühungen stets im Wege - der 25jährige Torhüter hatte einen unglaublichen Tag. St. Michael war jetzt, wenn überhaupt nur ganz selten, durch Konter gefährlich. Einmal schoss Bracher daneben eine weitere Möglichkeit vertändelte Stefan Tschabuschnig.

Jonas Lang sorgte für den Schlusspunkt

Kurz vor Schluss (87.) erlöste Jonas Lang seine Mannschaft und die Fans. Nach einem schönen Konter überlief er den gegnerischen Innenverteidiger, sprintete alleine auf den Tormann zu nund versenkte den Ball in den Maschen zum 2:0. Ein schmeichelhaftes Endresultat für die Gäste, die sich mit zwar mit allen Mitteln gegen die Niederlage stemmten aber am Ende dennoch punktelos die Heimreise antreten konnten. Die Niederlage hätte aufgrund der Vielzahl an Chancen auch viel höher ausfallen können.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Heute haben mich die Jungs schön auf die Folter gespannt. Wir haben ein Vielzahl an Chancen leichtfertig vergeben. Der Sieg war dann umso schöner."

Kurt Feyrer, Trainer St. Michael:

"Unsere Leistung war gut. Wir haben eine kämpferische tolles Auftreten geboten. Leider wurde uns ein Elfmeter vorenthalten. Wir haben heute gegen eine der vier besten Mannschaften in der Landesliga. Unser Tormann hat uns heute im Spiel gehalten."

SV LEBRING RAIBA GADY - ESV HITTHALLER ST. MICHAEL 2:0 (1:0)

Torfolge: 1:0 (41. Beutle), 2:0 (87. Lang)

sanSirro Stadion; Lebring; 200 Besucher; Macher - Duschek - Stampfl

Startformationen:

Lebring: Florian Wiegele - Cajetan Beutle, Stefan Greistorfer, Mario Pilz, Florian Ferk - Sebastian Mann, Markus Gsellmann, Michael Hofer (K) - Jonas Lang, Daniel Steinwender, Niklas Deutschmann

St. Michael: Lukas Neureiter - Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Lukas Karner - Thomas Waldsam, Tobias Bracher, Jan Schatzl, Andre Posch, Mario Fina - Stefan Tschabuschnig, Christoph Bracher

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller