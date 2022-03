In bester Geberlaune: Brucker ziehen Rottenmann den Stecker

Details Dienstag, 29. März 2022 21:56

Der SC Stadtwerke Bruck/Mur kam gegen den SV Rottenmann am Dienstag beim Nachtragsspiel zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich SC Bruck/Mur als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 1:1-Remis auseinandergegangen.

Zweifacher Bruck-Torschütze gegen Rottenmann: Stipo Grgic

Bruck mit dem starken Beginn

Damit konnte nach dem letzten Ergebnis wirklich niemand rechnen. Da spielen die Rottenmanner zuhause beim 6:2-Sieg, mit den Mettersdorfern Katz und Maus. Und nur wenige Tage später stehen die Paltentaler bei stark ersatzgeschwächten Bruckern völlig auf verlorenen Posten. Mit diesem souveränen 3:0-Erfolg verschaffen sich die Brucker auch etwas Luft im Abstiegskampf. Der Spielverlauf kommt den Hausherren zugute, bereits in der 4. Minute steht es 1:0. Dem 30-jährigen Stipo Grgic gelingt ein sehenswerter Fernschuss - die Rottensteiner-Truppe geht frühzeitig in Führung. Kaum ist eine Viertelstunde absolviert, schon steht es 2:0. Abermals kann sich dabei Grgic in die Schützenliste eintragen. Rottenmann enttäuscht auf allen Linien - Halbzeitstand: 2:0.

Rottenmann steht auf verlorenen Posten

An der Spielcharakteristik sollte sich im zweiten Durchgang nichts Gravierendes ändern. Die Gäste sind weiterhin nicht mehr in der Lage, dem Spiel noch eine Wende zu verleihen. Was vorwiegend damit zu tun hat, dass der Gastgeber weiterhin tadellos zu performen versteht. In der 59. Minute werden dann auch die letzten Zweifel aus dem Weg geräumt. Florian Stadler ist es, der überlegt mit dem 3:0 zur Stelle ist. In weiterer Folge liegt noch der eine oder andere Brucker Treffer in der Luft. Aber in der noch verbleibenden halben Stunde schaffen es die Dusvald-Mannen dann den Kasten rein zu halten. In Summe betrachtet gibt es aber am deutlichen 3:0-Brucker Heimerfolg nichts zu rütteln.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Freitag reist SC Bruck/Mur zu USV RB Mettersdorf, während SV Rottenmann am selben Tag bei USV Gnas antritt.

Stimme zum Spiel:

Harald Stijelja, Obmann-Stv., Bruck/Mur:

„Mit der Vorstellung unserer stark veränderten Truppe gilt es vollauf zufrieden zu sein. Bei etwas mehr Nachdruck wäre auch ein höherer Sieg möglich gewesen. Wir sind allesamt froh darüber, dass das bei diesem „Sechspunktespiel“ geklappt hat mit einem vollen Erfolg.“

Startformationen:

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Jonas Gmeindl, Gjergj Shabani, Ryan Hernaus - Pascal Lipp, Jakob Erlsbacher (K), Brajan Grgic, Florian Stadler, Stipo Grgic, Gjin Gjinaj - Lukas Tomic

Rottenmann: Jose Alfonso Tomas Santiago - Dominic Pürcher, Bernhard Schweiger (K), Philipp Seiser, Jan-Kristian Thurner - Vasile Tiberiu Chivoiu, Damjan Poposki, Matthias Waldhuber, Nikolas Gruber - Octavian Draghici, Senad Buljubasic

Murinselstadion, 150 Zuseher, SR: Thomas Maier

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – SV Rottenmann, 3:0 (2:0)

59 Florian Stadler 3:0

16 Stipo Grgic 2:0

4 Stipo Grgic 1:0