Das große Los: Auf Steirercupsieger wartet ein besonderes Zuckerl!

Details Freitag, 15. April 2022 18:55

32 Mannschaften waren im Sommer 2021 mit von der Partie, als der Champions-Steirer-Cup 21/22 angepfiffen wurde. In weiterer Folge war es dann der Fall, dass im ohnedies geschrumpften Starterfeld, dann noch das große "Favoritensterben" grassierte. Demzufolge ist nun unter den verbliebenen 8 Mannschaften, das Viertelfinale geht am Ostermontag, 18. April über die Bühne, nur mehr eine Landesligatruppe mit von der Partie. Die restlichen 7 Teams sind allesamt von der Oberliga abwärts angesiedelt. Was dann eine hochinteressante Sache werden kann. Denn auf den Sieger des Bewerbs wartet ein Starticket im UNIQA-ÖFB-Cup 22/23. Sprich, bei etwas Losglück düst im kommenden Sommer, zum Beispiel der Salzburg, der Sturm Graz oder der Rapid-Bus, im heimischen Stadion heran!

Am 30. Mai 2018 war es der USV Mettersdorf, der sich in Schladming zum Steirercupsieger kürte.

Viertelfinale (Ostermontag, 18. April):

1: FC Trofaiach (OLN) - SV Frauental (LL)

(Ausseerland - A: 4:1, Semriach - A: 3:1) bzw. (Kainbach/Hönigtal - A: 3:1, St. Nikolai/S. - A: 6:0)

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge stellt diese Partie den Viertelfinal-Schlager dar. Nach den gegenwärtigen Meisterschafts-Ergebnissen ist der Oberligist gegen den noch einzigen im Bewerb befindlichen Landesligaverein, sogar etwas mit der Favoritenrolle behaftet.

2: TSV Neumarkt (ULNB) - ESV Mürzzuschlag (ULNA)

(Seckau - A: 5:2, Wörschach - A: 3:1) bzw. (Proleb - A: 4:3 n.V., Rapid Kapfenberg - A: 4:2)

Beim Klingenkreuzen zweier Unterligisten trifft der Achte der B-Liga auf den Führenden der A-Liga. In dieser Partie sind nach den letzten Resultaten die Mürztaler mit den besseren Karten bestückt.

3: SV Klöch (ULS) - UFC Fehring (OLS)

(Schäffern - A: 5:2, Allerheiligen - H: 2:0) bzw. (Siebing - A: 5:0, Fürstenfeld - H: 3:0)

Der Fünfte der ULS fordert den überlegenen Leader der OLS. Die Fehringer kassierten zwar zuletzt zuhause gegen die Hartberg Amateure die erste Saisonpleite, trotzdem wird das für die Klöcher eine ganz harte Nuss werden.

4: SV Tillmitsch (ULW) - FC Großklein (OLM)

(Lieboch - A: 3:1, Deutschlandsberg - H: 3:0) bzw. (Söding - A: 6:4, Hartberg/U. - A: 4:2 n.V.)

Die Tillmitscher Panthers mit den Ex-GAK'lern Zündel und Hackinger, stehen schon mit eineinhalb Beinen in der Oberliga. Da erwartet den OLM-Vierten mit Sicherheit ein ganz heißer Tanz.

Halbfinale (25. Mai):

A: Sieger Spiel 2 - Sieger Spiel 1

B: Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4

Finale (Pfingstmontag, 6. Juni):

Sieger Spiel B - Sieger Spiel A

Bild: RIPU-Sportbilder.at

Robert Tafeit