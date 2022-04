Steirercup-Semifinale: Neumarkt - Frauental, Klöch - Großklein

Details Montag, 18. April 2022 19:02

32 Mannschaften waren im Sommer 2021 mit von der Partie, als der Champions-Steirer-Cup 21/22 angepfiffen wurde. In weiterer Folge war es dann der Fall, dass im ohnedies geschrumpften Starterfeld, dann noch das große "Favoritensterben" grassierte. Demzufolge ist nun unter den verbliebenen 8 Mannschaften, das Viertelfinale geht am Ostermontag, 18. April über die Bühne, nur mehr eine Landesligatruppe mit von der Partie. Die restlichen 7 Teams sind allesamt von der Oberliga abwärts angesiedelt. Was dann eine hochinteressante Sache werden kann. Denn auf den Sieger des Bewerbs wartet ein Starticket im UNIQA-ÖFB-Cup 22/23. Sprich, bei etwas Losglück düst im kommenden Sommer, zum Beispiel der Salzburg, der Sturm Graz oder der Rapid-Bus, im heimischen Stadion heran!

Allen Grund zur Freude hat Benjamin Pressnitz! Erst traf er für Neumarkt in der regulären Spielzeit, dann verwandelte er auch noch einen Penalty im Elferschießen. Damit kegelte man ESV Mürzzuschlag aus dem Bewerb. Im Halbfinale geht es nun gegen Landesligist Frauental.

Viertelfinale (Ostermontag, 18. April):

1: FC Trofaiach (OLN) - SV Frauental (LL) 0:3 (0:1)

(Ausseerland - A: 4:1, Semriach - A: 3:1) bzw. (Kainbach/Hönigtal - A: 3:1, St. Nikolai/S. - A: 6:0)

Torfolge: 0:1 (28. Fauland), 0:2 (52. Eibinger), 0:3 (68. Janetzko)

2: TSV Neumarkt (ULNB) - ESV Mürzzuschlag (ULNA) 3:2 i.E., 2:2 n.V. (2:2, 0:2)

(Seckau - A: 5:2, Wörschach - A: 3:1) bzw. (Proleb - A: 4:3 n.V., Rapid Kapfenberg - A: 4:2)

Torfolge: 0:1 (26. Taferner), 0:2 (45. Taferner), 1:2 (48. Gittersberger), 2:2 (74. Pressnitz)

Elfmeter: Pressnitz, Zettler, Stummer bzw. Deutschmann, Fantur

3: SV Klöch (ULS) - UFC Fehring (OLS) 2:1 (2:0)

(Schäffern - A: 5:2, Allerheiligen - H: 2:0) bzw. (Siebing - A: 5:0, Fürstenfeld - H: 3:0)

Torfolge: 1:0 (18. Slogar), 2:0 (32. Sommerfeld/ET), 2:1 (85. Koller)

4: SV Tillmitsch (ULW) - FC Großklein (OLM) 2:4 i.E., 2:2 n.V. (1:1, 0:1)

(Lieboch - A: 3:1, Deutschlandsberg - H: 3:0) bzw. (Söding - A: 6:4, Hartberg/U. - A: 4:2 n.V.)

Torfolge: 0:1 (33. Zagar-Knez), 1:1 (48. Cekovski), 2:1 (106. Hackinger), 2:2 (109. Musger)

Elfmeter: Krljanovic, Zündel bzw. Kleier, Herzog, Golob, Zagar-Knez

zum Spielbericht

Halbfinale (25. Mai):

A: Neumarkt - Frauental

B: Klöch - Großklein

Finale (Pfingstmontag, 6. Juni):

Klöch/Großklein - Neumarkt/Frauental

Bild: RIPU-Sportbilder.at

Robert Tafeit