"Ein Fall für zwei": Das LL-Fernduell um den Meistertitel geht weiter!

Details Donnerstag, 07. April 2022 19:01

Längst schon steht fest, dass in der Landesliga sich nur mehr zwei Teams um den Meistertitel matchen werden. DSV Leoben oder ASK Voitsberg, das ist hier die Frage. Zurzeit hat das "Hochofen-Ballett" die Nase mit einem Punkt knapp vorne. Die Voitsberger weisen aber um ein Spiel weniger auf. Am Ostermontag, 18. April gastieren die Weststeirer beim Nachtrag in St. Michael. Wer wird letztlich in der Landesliga die Nase vorne haben? Noch wird jede Menge Fußball gespielt bzw. stehen noch 11 Spieltage bis zur Entscheidung aus. Ligaportal.at wagte den Ausblick nach vorne. Hier nachfolgend die noch ausständige Auslosung bzw. die dazugehörenden Tipps dazu:

Alles scheint angerichtet für einen megaspannenden Zieleinlauf in der Landesliga! Kommt es im Juni zum "Grande Finale"? Das Hinspiel konnte Leoben vor 4.000 Zusehern gegen Voitsberg mit 3:0 für sich entscheiden.

Wer hat zu guter Letzt die Nase vorne?

Mal angenommen, was kein Ding der Unmöglichkeit ist, beide Teams brettern siegreich durch die Meisterschaft, dann sieht der Punktestand vor dem letzten Spiel wie folgt aus: Voitsberg 79 Leoben: 77. Dann erwartet uns am 10. Juni das "Grande Finale" in der Weststeiermark. Der Blick auf das Restprogramm zeigt aber, dass durchaus auch Stolpersteine auf beide Mannschaften auf dem Weg dorthin warten könnten. So muss sowohl Leoben wie auch Voitsberg auswärts noch in Wildon und in Gnas bzw. in Bruck/Mur ran. Zudem wartet auf die Obersteirer noch das Auswärtsspiel in Lafnitz bzw. auf Voitsberg die Spiele in Fürstenfeld und in Lebring. Vorausgesetzt die Hausaufgaben werden positiv erledigt, dann kommt es am letzten Spieltag möglicherweise tatsächlich zum großen Showdown im Voitsberger Sparkassenstadion.

DSV LEOBEN (47):

St. Michael (A), Frauental (H), Lafnitz Am. (A), Heiligenkreuz (H), Wildon (A), Rottenmann (H), Bruck/Mur (A), Mettersdorf (H), Gnas (A), Gamlitz (H), Voitsberg (A)

ASK VOITSBERG (46):

Wildon (A), Rottenmann (H), St. Michael (A/NT), Bruck/Mur (A),Mettersdorf (H), Gnas (A), Gamlitz (H), Fürstenfeld (A), Lebring (A), Ilz (H), Liezen (A), Leoben (H)

Bild: RIPU-Sportfotos.at

Robert Tafeit