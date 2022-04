Klatsche für Rottenmann: Gamlitz feiert 4:0 Sieg in der Fremde

Details Freitag, 08. April 2022 22:28

Der SV Rottenmann ging gegen den FC Gamlitz deutlich mit 0:4 unter. Ein Treffer knapp vor dem Halbzeitpfiff und ein Tor unmittelbar nach dem Wiederankick sorgten für die Vorentscheidung. Dominic Pürcher, der sich am Schienbein verletzte und ausgewechselt werden musste, war nach der Niederlage fuchsteufelswild und wirft einigen seiner Teamkameraden Charakterschwäche vor.

Gamlitz-Coach Jochen Zadravec dirigierte sein Orchester zum 4:0 Auswärtssieg

Dominic Pürcher verletzte sich schwer

Die erste Chance in dieser Begegnung hatten die Hausherren - Octavian Draghici bediente Damjan Popovski - der Schuss ging knapp daneben. Das Spiel plätscherte jetzt vor sich hin - bis dann Jan Kristl für die Erlösung sorgte. Nach einem Eckball drückte er den Ball zur 0:1 Führung für die Gäste aus dem Weinland über die Bühne (43.). Den ersten Schock erlitt der SV Rottenmann aber bereits vor diesem Treffer - Kapitän Dominic Pürcher musste mit einem Verdacht auf Schienbeinbruch den Platz vorzeitig verlassen. Mit dem 0:1 Zwischenresultat ging es auch in die Halbzeitpause.

Jan Kristl markierte einen Doppelpack

Unmittelbar nach dem Ankick sorgte David Katzianschütz für den nächsten Schock auf Seiten der Gastgeber. Er traf in der 47. Minute zum 0:2 und es roch jetzt schon nach einem Auswärtssieg im Paltenstadion von Rottenmann. Das 3:0 für FC Gamlitz stellte abermals Kristl sicher. Mit seinem zweiten Tagestreffer in der 68. Minute sorgte er für die endgültige Vorentscheidung. Ein Traumtor von Luka Vindis - er zirkelte den Ball unhaltbar ins rechte Kreuzeck - stellte schließlich in der 85. Minute den 4:0-Sieg für Gamlitz sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte FC Union RB Weinland Gamlitz einen ungefährdeten Erfolg gegen SV Rottenmann.

40 Gegentreffer für Rottenmann

Rottenmann musste schon 40 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen. SV Rottenmann taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

FC Gamlitz holte auswärts bisher nur 13 Zähler. Gamlitz bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, vier Unentschieden und zehn Pleiten. In den letzten fünf Partien rief FC Union RB Weinland Gamlitz konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nächster Prüfstein für Rottenmann ist ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). Gamlitz misst sich zur selben Zeit mit SC Stadtwerke Bruck/Mur.

Stimme zum Spiel:

Dominic Pürcher, Spieler Rottenmann:

"Wir haben immer soviel Angst. Bei uns fehlt leider bei einigen Spielern der Charakter, die Leidenschaft und das Herzblut. Deshalb haben wir heute verloren."

Arnold Wratschko, Obmann Gamlitz:

„Wir haben den Kampf angenommen, wollten von haus aus mehr als die anderen. Der Trainer hat alles richtig gemacht, es ist alles aufgegangen. Ich bin sehr stolz, auf den FC Weinland Gamlitz.“

Landesliga: SV Rottenmann – FC Union RB Weinland Gamlitz, 0:4 (0:1)

85 Luka Vindis 0:4

68 Jan Kristl 0:3

47 David Katzianschuetz 0:2

43 Jan Kristl 0:1

Startaufstellungen:

Rottenmann: Max Waldsam - Dominic Pürcher, Bernhard Schweiger (K), Philipp Seiser, Jan-Kristian Thurner - Vasile Tiberiu Chivoiu, Martin Kupfner, Damjan Poposki, Christoph Rindler, Nikolas Gruber - Octavian Draghici

Gamlitz: Ralf Pripfl - Martin Oberluggauer, Jan-Markus Hiden, Dominik Hornig, Sandro Sabathy - Franz Christopher Sundl, Jan Kristl, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz, Alen Polanec, Ivan Mihaljevic (K)

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller (www.ripu-sportfotos.at)