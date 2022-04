Doppelpack: Tomic schießt SC Bruck/Mur zum Sieg

Details Freitag, 08. April 2022 22:29

SC Stadtwerke Bruck/Mur errang am Freitag einen 3:1-Sieg über USV Gnas. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich SC Bruck/Mur die Nase vorn. Man des Tages war Lukas Tomic - er traf doppelt.

Luka Tomic steuerte zwei Treffer bei

Dominante und spielfreudige Brucker

Der Gastgeber zeigte von Beginn an, wer der Herr im Haus ist. Die Rottensteiner-Elf trat sehr dominant auf und hatte viel mehr Spielanteile. Vor 150 Zuschauern traf Lukas Tomic zum 1:0 (21.). Er verwertete einen Strafstoß nach einem Foul an Brajan Grgic. Mit einem Tor Vorsprung für Bruck/Mur ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Gnas durfte kurz hoffen

In der zweiten Spielhälfte zeigten die Brucker ihre Spiellaune und nach einer Staffette über rechts versenkte Florian Stadler die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (51.). Ein Abstimmungsfehler in der Hintermannschaft ließ Gnas kurz hoffen - Daniel Luttenberger-Haas verkürzte in der 62. Minute auf 1:2. Die Gäste hatten jetzt scheinbar Lunte gerochen und erhöhten den Druck, ließen den Hausherren aber viel Platz zum Kontern. Nach einem Stanglpass des kurz zuvor eingewechselten Pascal Lipp, sicherte Tomic mit seinem zweiten Tagestreffer dem SC Stadtwerke Bruck/Mur den Sieg. Am Ende verbuchte SC Bruck/Mur gegen USV Gnas einen Erfolg.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SC Stadtwerke Bruck/Mur in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Die Stärke von SC Bruck/Mur liegt in der Offensive – mit insgesamt 37 erzielten Treffern. Sieben Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Bruck/Mur momentan auf dem Konto.

Gnas findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Fünf Siege, sechs Remis und neun Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. Für USV Gnas sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

Am nächsten Freitag reist SC Stadtwerke Bruck/Mur zu FC Union RB Weinland Gamlitz, zeitgleich empfängt Gnas USV RB Mettersdorf.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Rottensteiner, Trainer Bruck:

„Meine Mannschaft hat sichim Duell der Tabellenverfolger super präsentiert. Einige sind aus Krankheit und Verletzungen zurückgekommen, das hat sich bemerkbar gemacht. Wir waren über 90 Minuten spielbestimmend und haben verdient gewonnen.“

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – USV Gnas, 3:1 (1:0)

81 Lukas Tomic 3:1

62 Daniel Luttenberger-Haas 2:1

51 Florian Stadler 2:0

21 Lukas Tomic 1:0

Startformationen:

Bruck/Mur: Philipp Gröblinger (K) - Aleksandar Shalev, Jan Gruber, David Harrer, Gjergj Shabani - Jakob Erlsbacher, Brajan Grgic, Florian Stadler, Stipo Grgic, Mark Riegel - Lukas Tomic

Gnas: Michael Sammer , BEd - Stefan Klenner (K), Thomas Suppan, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, Georg Schantl, Daniel Luttenberger-Haas, Heiko Wohlmuth, David Friedl - Jan Wolf, Markus Niederl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller