Nullnummer: Keine Tore für SK Fürstenfeld und USV Mettersdorf

Das Spiel zwischen SK Raiffeisen Fürstenfeld und USV RB Mettersdorf endete 0:0. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Trotz vieler Möglichkeiten brachte keines der beiden Teams den Ball im gegnerischen Tor unter.

Sascha Stockers Fürstenfeld holt gegen Mettersdorf einen Punkt

Beide Teams produzierten Chancen am laufenden Band

Die 200 Besucher im Rudolf-Gutmann-Stadion in Fürstenfeld sahen einen offenen Schlagabtausch, bei der beide Mannschaften zwar den Zug aufs Tor hatten, vor dem Gehäuse aber zu harmlos blieben. Es war wie verhext - beide Mannschaften produzierten Chancen am laufenden Band - waren aber vor dem Gehäuse zu wenig schlagkräftig.

Im zweiten Durchgang blieben sich die beiden Teams in puncto Tormöglichkeiten ebenfalls nichts schuldig - die Kiste war aber auch in diesem Abschnitt vernagelt. Das eine oder andere mal verhinderte auch der starke Wind einen Treffer. Nachdem auch die zweite Hälfte ohne Tore verstrichen war, trennten sich SK Fürstenfeld und Mettersdorf schließlich mit einem torlosen Unentschieden.

Der starke Wind spielte auch eine Rolle

Der SK Fürstenfeld holte acht Punkte aus den letzten fünf Partien. Die Bilanz von Mettersdorf ist ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der USV RB Mettersdorf auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Mit diesem Unentschieden verpasste der Gastgeber die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich SK Raiffeisen Fürstenfeld trotzdem und steht nun vorübergehend auf Rang sechs. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Kommenden Samstag (16:00 Uhr) tritt SK Fürstenfeld bei ESV St. Michael an, schon einen Tag vorher muss USV Mettersdorf seine Hausaufgaben bei USV Gnas erledigen.

Stimmen zum Spiel:

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

„Ich bin sehr stolz, dass meine Jungs spielerische Lösungen gefunden haben. Letztendendes war das Unentschieden gerecht.“

Startaufstellungen:

Fürstenfeld: Simon Sommer - Davor Rogac, Mag. rer. nat. Bastian Jedliczka, Michael Grasser , BEd, Christoph Friedl - Michael Goger, Mario Krammer, Tomislav Havojic, Andreas Stocker - Mag. Domagoj Beslic, Andreas Glaser

Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Daniel Grubesic (K), Tobias Tomka, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Max Ebner - Dominik Weiss, Gregor Furek

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller