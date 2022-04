Der nächste Bitte: Lafnitz serviert auch Ilz ab!

Details Freitag, 08. April 2022 23:25

Die Reserve von SV Lafnitz zog Ilzer Sportvereinigung das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV Lafnitz II heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck. Im Hinspiel war Lafnitz II in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Klaus Gugers Lafnitzer überrollen den nächsten Gegner

Mark Grosse eröffnete das Torfestival

Für das erste Tor sorgte Mark Grosse. In der 13. Minute stand der Stürmer im Strafraum goldrichtig und traf genau ins Schwarze. Eine schöne Aktion vollendete Elias Neubauer in der 23. Minute. Er brachte das Netz zum 2:0 zum Zappeln. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Florian Harald Prohart die Führung von Lafnitz II aus. Diesem Treffer, der auch gleichbedeutend mit dem Halbzeitstand war, war eine schöner Angriff über die Seite vorausgegangen. Der dominante Vortrag von SV Lafnitz II im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Das Spiel war nach der ersten Hälfte bereits entschieden

Nach einem Foul an Georg Grasser im gegnerischen Sechszehner zeigte der Unparteiische sofort auf den Elfmeterpunkt. Marco Fuchshofer verwertete ohne Problem und sorgte mit dem 4:0 für die Vorentscheidung. Der Treffer von Stefan Sulzer in der 72. Minute - er setzte sich im 1-gegen-1 gegen den Torhüter durch - sorgte schließlich für den 5:0 Endstand.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Ilz festigte SV Lafnitz II den dritten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 56 Treffern stellt Lafnitz II den besten Angriff der Landesliga. Zehn Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen hat SV Lafnitz II momentan auf dem Konto. Lafnitz II erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Ilzer Sportvereinigung holte auswärts bisher nur 14 Zähler. Ilzer SV findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Sechs Siege, sieben Remis und sieben Niederlagen hat Ilz derzeit auf dem Konto. Ilzer Sportvereinigung baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Als Nächstes steht für SV Lafnitz II eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen SC Geomix Liezen. Ilzer SV empfängt parallel Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Stimme zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

„Wir waren heute sehr gut aufgestellt. Wir haben das Spiel von Beginn an dominiert. Die Defensive war bis zum Schluss sehr diszipliniert. Großes Kompliment an alle Spieler, jeder einzelne hat eine hervorragende Leistung dargeboten.“

Landesliga: SV Lafnitz II – Ilzer Sportvereinigung, 5:0 (3:0)

72 Stefan Sulzer 5:0

57 Marco Fuchshofer 4:0

45 Florian Harald Prohart 3:0

23 Elias Neubauer 2:0

13 Mark Grosse 1:0

Startaufstellungen:

Lafnitz: Lucas Wabnig - Philipp Scheucher, Georg Grasser, Johannes Schriebl, BEd Wolfgang Waldl (K) - Stefan Binder, Florian Harald Prohart, Marc Kögl, Elias Neubauer - Mark Grosse, Marco Fuchshofer

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Jan Meimer, Anze Kosnik, Zan Nikolic, Simon Paier, Clemens Seifried, Markus Schrott, Michael Kuwal, Leon Martincevic, Christoph Gruber (K)

