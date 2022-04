Unentschieden: Kein Sieger im Derby

Details Freitag, 08. April 2022 23:41

1:1 hieß es nach dem Spiel von Tus Heiligenkreuz am Waasen gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Allerdings hätten die Hausherren die Partie gewinnen können, sie verschossen nämlich einen Elfmeter.

Heisses Duell: Herbert Rauter setzt sich gegen Marco Heibl durch

Heiligenkreuz ging nach acht Minuten in Führung

Wie aus der Pistole geschossen starteten die Hausherren in diese Partie. Nach acht Minuten brachte Patrick Unterkircher die Heimischen mit 1:0 in Führung. Doch die Gastgeber wollten mehr und setzten alles daran den Sack zuzumachen, brachten ihre Möglichkeiten aber nicht im Tor unter. Mit der ersten nennenswerten Torchance der Gäste traf Florian Ferk zum 1:1 Ausgleich (31.). Die Partie war jetzt wieder offen - vier Minuten später - Elfmeter für Heiligenkreuz. Lebring Torhüter Florian Wiegele ließ sich aber Patrick Unterkircher nicht täuschen und parierte den Strafstoß. Das Halbzeitresultat von 1:1 war auch gleichzeitig der Endstand -im zweiten Durchgang passierte ausser dem Ausschluss von Erman Bevab (Heiligenkreuz, 94.) nichts mehr. Das Derby endete mit einer Punkteteilung.

Patrick Unterkirchner scheiterte beim Elfmeter an Florian Wiegele

Florian Ferk traf für Lebring

Im Angriff weist Heiligenkreuz deutliche Schwächen auf, was die nur 24 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Fünf Spiele währt nun für den Gastgeber die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

Mit diesem Unentschieden verpasste Tus Heiligenkreuz die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Tus Heiligenkreuz am Waasen den achten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Heiligenkreuz tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei Ilzer Sportvereinigung an. Einen Tag später empfängt SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring SV Raiffeisen Wildon.

Stimmen zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

„Normalerweise verlierst du so ein Spiel. Wir haben viele Chancen vergeben und einen Elfer verschossen. Aber am Ende können sich alle über den Punkt freuen und ich mich auch.“

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

„Das war ein gerechtes Unentschieden. Wir hatten zwar mehr vom Spiel, die Chancen waren aber auf der anderen Seite. Wir können beide mit dem Ergebnis leben.“

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 1:1 (1:1)

31 Florian Ferk 1:1

8 Patrick Unterkircher 1:0

Startformationen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Leon Leustek, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K), Christoph Michelitsch, Manuel Hödl - Andreas Julian Tatschl, Marco Heibl, Patrick Wiesenhofer - Patrick Unterkircher

Lebring: Florian Wiegele - Cajetan Beutle, Mario Pilz, Felix Müller, Florian Ferk - Sebastian Mann, Markus Gsellmann - Herbert Rauter (K), Jonas Lang, Daniel Steinwender, Niklas Deutschmann

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller (Alle Fotos zum Spiel auf: www.ripu-sportfotos.com)