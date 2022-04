Kantersieg: Leoben ballert sich den Frust von der Seele

Details Freitag, 15. April 2022 22:27

Mit DSV Leoben und SV Domaines Kilger Frauental trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Leoben aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:4-Niederlage stand. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von DSV Leoben. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Die Revanche für die 2:3 Niederlage in Frauental ist geglückt.

Phillip Hütter traf vom Sechszehner

Binnen zwei Minuten stellte der DSV auf 2:0

Nach dem Unentschieden vergangene Woche gegen St. MIchael mussten sich die Hausherren heute von ihrer besten Seite zeigen, um bei den euphorischen Fans Abbitte zu leisten. Der Plan ging auf - Leoben ging mit einem Eigentor von Florin Schmidt in Führung (23.). Der Frauentaler wurde von Tilen Pecnik an der ersten Stange so unter Druck gesetzt, dass er den Ball ins eigene Tor beföderte.

In der 24. Minute brachte der Ligaprimus das Netz erneut zum Zappeln. Phillipp Hütter zog vom 16er ab und es stand 2:0. Die Hintermannschaft von Frauental ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Frauental machte bewies in der zweiten Hälfte mehr Mut

Im zweiten Durchgang zeigten die Gäste mehr Mut, fanden besser ins Spiel - der Mut wurde aber nicht belohnt. In der 87. Minute chippte Lorenz Reisinger den Ball auf Lukas Skrivanek und der Stürmer schraubte das Ergebnis in der 87. Minute mit dem 3:0 für DSV Leoben in die Höhe. Matthias Pagger war es, der kurz vor Ultimo das 4:0 besorgte und das Heimteam inklusive Anhang damit von höheren Gefilden träumen lässt (89.). Am Schluss schlug Leoben SV Domaines Kilger Frauental vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Trotz der errungenen drei Zähler bleibt die Jancker-Elf am zweiten Tabellenrang. Das Prunkstück von Leoben ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zehn Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Die Saison von DSV Leoben verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 16 Siegen, drei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Sieben Spiele währt bereits die Serie, in der Leoben ungeschlagen ist.

Nächste Woche ist Leoben in Lafnitz zu Gast

SV Frauental hat auch nach der Pleite die vierte Tabellenposition inne. Frauental verbuchte insgesamt zehn Siege, zwei Remis und neun Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei SV Domaines Kilger Frauental noch ausbaufähig. Nur drei von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Kommende Woche tritt DSV Leoben bei der Reserve von SV Lafnitz an (Samstag, 19:00 Uhr), am gleichen Tag genießt SV Frauental Heimrecht gegen ESV St. Michael.

Stimmen zum Spiel:

Hannes Wendner, sportlicher Leiter DSV Leoben:

"Wir hätten heute sogar heuer gewinnen können, haben nur leider unsere Chancen nicht zu hundert Prozent fertiggespielt."

Mario Bichler, Obmann DSV Leoben:

„Die Mannschaft ist heute aus sich herausgekommen und hat die richtige Antwort auf das Spiel gegen St. Michael gegeben.“

Ewald Klampfer, Trainer Frauental:

„Wir haben eine Halbzeit verschlafen, waren zu wenig mutig und sie nie richtig in die Pressingphase gekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir versucht mehr Druck zu machen haben leider ein wenig zu viel riskiert. Nach dem 0:3 war das Spiel für uns vorbei. So wie wir in der zweiten Hälfte aufgetreten, bin ich stolz auf meine Mannschaft.“

Landesliga: DSV Leoben – SV Domaines Kilger Frauental, 4:0 (2:0)

89 Matthias Pagger 4:0

87 Lukas Skrivanek 3:0

24 Philipp Huetter 2:0

23 Eigentor durch Florin Schmidt 1:0

Startformationen:

DSV Leoben: Zan Pelko - Josip Cipric, Timo Christopher Perthel, Dino Skvorc, Domagoj Sabljo, Mario Cetina - Nico Pichler (K), Tilen Pecnik, Philipp Hütter, Luca Pichler, Thomas Maier

Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Martin Lanz, Josip Kozic, Boris Planeta, Florin Schmidt - Florian Moritz, Thomas Fauland, Erich Baumann, Manuel Christof, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller