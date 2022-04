Die Joker stechen: Hack und Rieger bringen Voitsberg den Sieg

Details Freitag, 15. April 2022 22:53

Am Freitag verbuchte ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg einen 2:0-Erfolg gegen SV Rottenmann. ASK Voitsberg war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften in Sachen Punkteausbeute nichts getan und je einen Zähler geholt. Das Resultat hatte 1:1 gelautet.

Jakob Hack (hier noch im Dress von Mettersdorf) kam, sah und siegte

Voitsberg tat sich in der ersten Halbzeit sehr schwer

In den ersten 45 Minuten taten sich die Favoriten gegen sehr tief und kompakt stehende Gäste sehr schwer. Zwei Distanzschüsse von Kapitän Jürgen Hiden waren die einzigen Highlights in diesem Spielabschnitt. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Auch im zweiten Durchgang wollte der Voitsberger Spielfluss nicht so recht aufkommen. Deshalb wollte Coach Michael Zisser in der 61. Minute für mehr Impulse in der Offensive sorgen und tauschte Jakob Hack für Luka Pisasic ein - ein Goldgriff - wie sich später herausstellen sollte. Nach einem schönen Querpass von Phillip Zuna erzielte der junge Stürmer vor 600 Zuschauern das 1:0.

Die beiden Joker stachen

Der Torschütze des ersten Treffers war es auch, der mit seinem Assist Heiko Rieger so bediente, dass er nur mehr den Ball über die Linie zu drücken brauchte (93.). Auch sehr spannend - denn auch Rieger war erst wenige Minuten vor seinem Tor eingewechselt worden. Schließlich strich ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg die Optimalausbeute gegen Rottenmann ein.

ASK Voitsberg ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Wer die Heimmannschaft besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst elf Gegentreffer kassierte Voitsberg. Die Saison von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von 17 Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Zuletzt lief es erfreulich für ASK Voitsberg, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Heiko Rieger (hier im Duell mit Julian Fabian/Lafnitz) brauchte nur drei Minuten Spielzeit für seinen Treffer

Voitsberg lacht weiterhin von der Tabellenspitze

SV Rottenmann findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 14. Nun mussten sich die Gäste schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Rottenmann taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Voitsberg tritt am Freitag, den 22.04.2022, um 19:00 Uhr, bei SC Stadtwerke Bruck/Mur an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt SV Rottenmann SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

„Wir haben uns heute spielerisch sehr schwer getan. Erste Halbzeit hatten wir zwar die eine oder andere Halbchance, mehr hat aber nicht rausgeschaut. Umso wichtiger war es, dass unsere Joker gestochen haben und das Spiel entscheiden konnten.“

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – SV Rottenmann, 2:0 (0:0)

93 Heiko Rieger 2:0

66 Jakob Hack 1:0

Startformationen:

Voitsberg: Florian Schögl, Sven Dodlek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Martin Salentinig, Timotej Dodlek, Luka Caculovic, Alexander Rother, Stefan Rieger, Luka Pisacic

Rottenmann: Max Waldsam - Dominic Pürcher, Bernhard Schweiger (K), Jan-Kristian Thurner - Vasile Tiberiu Chivoiu, Damjan Poposki, Christoph Rindler, Kevin Josipovic, Matthias Waldhuber - Senad Buljubasic, Benjamin Zeiselberger

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller