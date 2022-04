Punkteteilung: Kein Sieger bei der Partie Gamlitz gegen Bruck/Mur

Details Freitag, 15. April 2022 23:04

1:1 hieß es nach dem Spiel von FC Union RB Weinland Gamlitz gegen SC Stadtwerke Bruck/Mur. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war mit einem 2:0-Sieg von FC Gamlitz bei SC Bruck/Mur geendet.

Gamlitz-Torschütze: David Katzianschütz

Gamlitz ist das spielbestimmende Team

Weder die Gamlitzer gelten als Heimmacht, noch wissen die Brucker in der Fremde zu überzeugen. Hinzu kommt, dass der Platz kein gutes Spiel aufkommen lässt. Aber das Bemühen voll anzuschreiben kann man keinem Team absprechen. Entsprechend hoch ist dann auch die Einsatzbereitschaft angesiedelt. 9. Minute: Es steht 1:0! Mit einer sehenswerten Einzelaktion ist es David Katzianschuetz der mit dem raschen 1:0 zur Stelle ist. Daraufhin nimmt die Partie ordentlich Fahrt auf. Vor allem die Hausherren verstehen es sich entsprechend in Szene zu setzen. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Obersteirern, kein weiteres Gegentor mehr einzufangen. Mehr noch in der 45. Minute markiert Lukas Tomic den 1:1-Halbzeitstand.

Die Brucker verbuchen einen Auswärtspunkt

Im zweiten Durchgang begegnen einander dann zwei Teams auf Augenhöhe. Die Hausherren vermitteln zwar den etwas gefährlicheren Eindruck, aber auch die Brucker geben zu verstehen, dass man bereit ist, wenn es darauf ankommt. Aber die vielversprechenden Möglichkeiten sind aufseiten der Gamlitzer angesiedelt. Nach einer gespielten Stunde verabsäumt man es nach einem Eckball, das Runde im Eckigen unterzubringen. Je länger die Partie dann dauert umso mehr sind die Gäste darauf bedacht, diesen einen Zähler festzuhalten. In der 91. Minute bietet sich dann sogar die Siegeschance für die Brucker. Aber Torhüter Pripfl kann mit einer tollen Reaktion Schlimmeres verhindern - Spielendstand: 1:1.

Auf dem 14. Platz der Hinserie nahm man von den Gastgebern wenig Notiz. Der aktuell fünfte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. FC Gamlitz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Gamlitz verbuchte insgesamt sechs Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Nur einmal ging FC Union RB Weinland Gamlitz in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SC Stadtwerke Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast holte auswärts bisher nur sieben Zähler. SC Bruck/Mur führt mit 26 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Die Stärke von Bruck/Mur liegt in der Offensive – mit insgesamt 38 erzielten Treffern. Sieben Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat SC Stadtwerke Bruck/Mur momentan auf dem Konto.

Während FC Gamlitz am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei USV RB Mettersdorf gastiert, duelliert sich SC Bruck/Mur zeitgleich mit ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Stimme zum Spiel:

Harald Stijelja, 2. OM Bruck/Mur:

"Es war das erwartete schwere Auswärtsspiel auf einem nicht gut bespielbaren Rasen.

Wir konnten durch unsere Moral den Rückstand aufholen , hätten zumindestens einen Elfmeter bekommen müssen, somit müssen wir mit dem Punkt zufrieden sein."

Startformationen:

Gamlitz: Ralf Pripfl - Dominik Hornig, Julian Kohlbacher - Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Jan Kristl, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz, Alen Polanec, Ivan Mihaljevic (K) - Philip Bruno Fuchs

Bruck/Mur: Philipp Gröblinger (K) - Aleksandar Shalev, Jan Gruber, David Harrer, Gjergj Shabani - Jakob Erlsbacher, Brajan Grgic, Florian Stadler, Stipo Grgic, Mark Riegel - Lukas Tomic

Weinlandstadion, 220 Zuseher, SR: Mario Vonic

Bild: RIP-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

