Siegesserie hält: Lafnitz II gewinnt auch in Liezen

Details Freitag, 15. April 2022 23:16

Für SC Geomix Liezen gab es in der Heimpartie gegen die Zweitvertretung von SV Lafnitz, an deren Ende eine 0:2-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Lafnitz II löste die Pflichtaufgabe mit Bravour. Im Vergleich zum Hinspiel war diese Begegnung dennoch nicht so eindeutig, das war nämlich mit 6:1 für die Gäste ausgegangen.

Stefan Sulzer sorgte für die Führung der Gäste

Nach anfänglichem Hin und Her, mit Möglichkeiten auf beiden Seiten ging der SV Lafnitz II durch Stefan Sulzer in der 28. Minute in Führung. Nach einem Eckball landete der Ball an der Strafraumgrenze - eine Maßflanke erreichte Sulzer und er konnte ungehindert einköpfen. Schon zur Pause war Lafnitz II im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Mit der ersten Ballberührung in der zweiten Hälfte traf Stefan Binder ins Tor (46.). Die Hausherren gaben sich nicht auf und kämpften zwar bis zum Schluss weiter, waren aber nicht mehr in der Lage den Rückstand aufzuholen. Als Schiedsrichter Philipp Schauer das Spiel beendete stand mit dem SV Lafnitz II der Sieger fest.

Liezen steckt weiterhin im Abstiegskampf

SC Liezen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 15. Das Heimteam musste schon 42 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Nun musste sich SC Geomix Liezen schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sechs Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die letzten Auftritte von SC Liezen waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Lafnitz bleibt die Torfabrik der Liga

Lafnitz II stabilisiert nach dem Erfolg über SC Geomix Liezen die eigene Position im Klassement. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von SV Lafnitz II stets gesorgt, mehr Tore als Lafnitz II (58) markierte nämlich niemand in der Landesliga. Die Saison von SV Lafnitz II verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat Lafnitz II nun schon elf Siege und fünf Remis auf dem Konto, während es erst fünf Niederlagen setzte. In den letzten fünf Partien rief SV Lafnitz II konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

SC Liezen stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei Tus Heiligenkreuz am Waasen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Lafnitz II DSV Leoben.

Stimmen zum Spiel:

Christian Stangl, sportlicher Leiter Liezen:

"Der Sieg geht in Ordnung. Wir waren gut im Spiel und konnten das Tempo der Gäste mitgehen. Der Unterschied war schlussendlich, dass Lafnitz vor dem Tor entschlossener war. Daran müssen wir arbeiten, dann ist auch gegen einen starken Gegner wie Lafnitz mehr drinnen!"

Klaus Guger, Trainer Lafnitz:

„Wir haben gegen eine extrem kampfstarke Mannschaft gespielt. Liezen hat sich nie aufgegeben und bis zur letzten Sekunde gekämpft. Unser Vorteil war es heute, dass wir zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht haben."

Landesliga: SC Geomix Liezen – SV Lafnitz II, 0:2 (0:1)

46 Stefan Binder 0:2

28 Stefan Sulzer

0:1

Startformationen:

SC Liezen: Salvador Treiber - Bernd Rindler, Patrick Tschernitz (K), Mateo Damis - Julian Pachler, Philip Bacher, Nikola Ostojic, Kemal Dervisevic, Marcel Ruckhofer - Milovan Novakovic, Philipp Danner

Lafnitz: Rudolf Lang - Michael Kölbl (K), Philipp Scheucher, Johannes Schriebl, Martin Rodler, Julian Fabian - Stefan Binder, Marc Kögl, Edin Mujkanovic - Stefan Sulzer, Marvin Hernaus

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller