Doppelpack: Zimmermann schießt Gnas zum Heimsieg

Details Freitag, 15. April 2022 23:42

Das Auswärtsspiel von USV Mettersdorf endete erfolglos. Gegen Gnas gab es nichts zu holen. Der Gastgeber gewann die Partie vor imposanter Kulisse mit 2:0. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich USV Gnas die Nase vorn. Ein Punkt hüben, ein Punkt drüben – so hatte die Ausbeute der beiden Mannschaften beim 1:1-Unentschieden im Hinspiel gelautet.

Daniel Zimmermann markierte einen Doppelpack

900 Besucher sahen das Derby

Vor toller Kulisse und 900 Zusehern war Daniel Zimmermann mit seinem Doppelpack maßgeblich am Sieg seiner Gnaser beteiligt. Nach einem Elferfoul an ihn verwertete er den Strafstoß gleich selbst und sorgte in der 16. Minute für die 1:0 Führung. In Minute 24 staubte er nach einem sehenswerten Solo von Gabriel Puntigam ab und erhöhte auf 2:0 Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Die Gäste aus Mettersdorf spielten zwar im zweiten Durchgang groß auf, waren einige mal brandgefährlich vor dem Gnaser Tor anzutreffern, aber Torhüter Michael Sammer war nicht zu bezwingen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich USV Gnas in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Gnas verbuchte insgesamt sechs Siege, sechs Remis und neun Niederlagen.

Mettersdorf bleibt auswärts hinter den Erwartungen

Mettersdorf holte auswärts bisher nur 13 Zähler. In der Tabelle liegt der Gast nach der Pleite weiter auf dem fünften Rang. Acht Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat USV RB Mettersdorf momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass USV Mettersdorf nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Nächsten Freitag (19:00 Uhr) gastiert USV Gnas bei SK Raiffeisen Fürstenfeld, Mettersdorf empfängt zeitgleich FC Union RB Weinland Gamlitz.

Stimme zum Spiel:

Leo Suppan, Co-Trainer Gnas:

"Aufgrund der ersten Halbzeit war der Sieg verdient. Auch wenn Mettersdorf in der zweiten Hälfte drückend überlegen war, haben wir den Sieg einfahren können und wichtige Punkte gesammelt."

Landesliga: USV Gnas – USV RB Mettersdorf, 2:0 (2:0)

24 Daniel Zimmermann 2:0

16 Daniel Zimmermann 1:0

Startformationen:

Gnas: Michael Sammer , BEd - Stefan Klenner, Rene Wagist, Matthias Schadler (K), Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, Georg Schantl, Daniel Luttenberger-Haas, Heiko Wohlmuth, David Friedl - Gabriel Puntigam

Mettersdorf: Alexander Strametz - Raphael Mayr, Daniel Grubesic, Tobias Tomka, Peter Kozissnik - Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Max Ebner - Dominik Weiss, Gregor Furek

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller