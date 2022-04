Heimerfolg: Lebring holt im Derby gegen Wildon den Dreier

Details Sonntag, 17. April 2022 10:55

Wenn die beiden Nachbarvereine SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring und SV Raiffeisen Wildon aufeinander treffen, ist immer was los. Auch bei dieser Begegnung kamen die 300 Besucher im sanSirro Stadion voll auf ihre Kosten. Die heimischen Fans konnten am Ende einen 3:0 Heimerfolg ihres Teams bejubeln. Mit diesem Sieg klettert die Kammerhofer-Elf jetzt um zwei Plätze nach oben und rangiert nun an der neunten Stelle.

Daniel Steinwender traf doppelt

Nach einer spannenden Anfangsphase, bei der sich beide Teams nichts schenkten, stellte Daniel Steinwender die Führung für den SV Lebring Raiba Gady sicher. Nach einem Elferfoul an ihn, trat er selbst zum Strafstoß an und verwertete diesen. Wildon-Torhüter Andreas Boßler erriet zwar die richtige Ecke - der Elfmeter des Schützen war aber zu platziert.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit eroberte Steinwender den Ball im Mittelfeld, schickte Herbert Rauter in die Tiefe und der Routinier brachte einen Maßflanke auf Jonas Lang, der das 2:0 zugunsten der Heimmannschaft per Kopf erzielte (44.). Mit der Führung für SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring ging es in die Halbzeitpause.

Wildon produzierte in 90 Minuten nur eine richtige Torchance

Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff (46.) spielte Lang einen Pass in die Tiefe - Steinwender nahm die Kugel mit - er gewann das Laufduell gegen seine Kontrahenten und schob den Ball am Torhüter zum 3:0 vorbei. In der 54. Minute hätte es Patrick Franz Schlatte noch spannend machen können. Er kam freistehend am Fünfer zum Kopfball - setzte ihn aber daneben. Die restlichen Minuten spielten die Gastgeber den Sieg trocken heim, ließen nichts mehr zu und holten sich am Ende den Heimdreier.

Nachdem SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring die Hinserie auf Platz zehn abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt SV Lebring aktuell den fünften Rang. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Lebring im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

SV Raiffeisen Wildon rangiert mit 28 Zählern auf dem achten Platz des Tableaus. Die letzten Auftritte waren mager, sodass der Gast nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Am kommenden Samstag tritt SV Lebring bei SV Rottenmann an, während SV Wildon einen Tag zuvor Ilzer Sportvereinigung empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

"Auf Grund der Leistung in der ersten Hälfte war das heute ein verdienter Derbysieg. Gratulation an die Mannschaft!"

Gerhard Kurzmann, Obmann Wildon:

"Der Sieg war aufgrund der ersten Höfte verdient. Der Gegner wollte den Sieg mehr, trat aggressiver auf. Die Tore fielen zu einem idealen Zeitpunkt für Lebring und zum falschen für uns. Im Konter waren sie brandgefährlich - wir waren in der Innenverteidigung geistig und körperlich zu langsam, haben den schnellen Steinwender nie in den Griff bekommen. Das war eigentlich unser schlechtestes Spiel im Frühjahr, wir sind viel zu wenig in die Zweikämpfe gegangen - am Samstag müssen wir uns gegen Ilz rehabilitieren und von einer anderen Seite zeigen."

Landesliga: SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring – SV Raiffeisen Wildon, 3:0 (2:0)

46 Daniel Steinwender 3:0

44 Jonas Lang 2:0

25 Daniel Steinwender 1:0

Startformationen:

Lebring: Florian Wiegele - Cajetan Beutle, Stefan Greistorfer, Felix Müller, Florian Ferk - Sebastian Mann, Markus Gsellmann, Michael Hofer (K) - Herbert Rauter, Jonas Lang, Daniel Steinwender

SV Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Denis Perger, Mag. Christian Wittmann , MBA, Nico Neuhold, Robert Pusaver - Sandro Foda, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner, Tadej Vidmajer - Patrick Franz Schlatte

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller