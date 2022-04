Voitsberg erfüllt Pflichtaufgabe in St. Michael

Details Dienstag, 19. April 2022 09:22

Der ESV St. Michael empfing im Nachtrag der 16. Runde in der Landesliga den ASK Voitsberg. Die Gäste gingen als klarer Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 3:0-Sieg des Tabellenführers gegen das Ligaschlusslicht.

Druckvolle Voitsberger

Die Voitsberger starten druckvoll und erspielen sich sogleich gute Möglichkeiten. In der vierten Minute kracht das Leder bereits an die Latte - Glück für die Gastgeber. In der sechsten Minute ist es dann aber passiert - nach einem Freistoß köpft Luka Pisacic ein. Mit der Führung im Rücken wollen die Voitsberger nachlegen, was aber nicht gelingt. Dann hat St. Michael sogar die Chance auf den Ausgleich, doch der Kopfball geht ganz knapp am Voitsberger Tor vorbei. In weiterer Folge plätschert das Spiel Hin und Her und es geht schließlich mit der knappen Führung der Voitsberger auch in die Pause.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt mit starken Voitsbergern, die ein schnelles Tor erzielen und die vorzeitige Entscheidung herbeiführen wollen. In der 58. Minute ist es passiert. Pisacic trifft nach schönem Laufpass im eins gegen eins gegen den Goalie zum zweiten Mal. Damit ist für klare Fronten gesorgt. St. Michael muss jetzt mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie werfen alles nach vorne, doch anstatt des Anschlusstreffers fällt das 3:0. Jürgen Hiden drückt das Leder über die Linie und sorgt für die endgültige Entscheidung. St. Michael kommt in der Schlussphase dem Anschlusstreffer zwar nahe, der Sieg der Voitsberger war aber über 90 Minuten nie in Gefahr.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden (Trainer Voitsberg): "Der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Wir haben nie Zweifel über den Sieg aufkommen lassen und am Ende hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können."

Startformationen:

St. Michael: Lukas Neureiter - Felix Hochfellner, Julian Jungwirth, Markus Waldsam, Dragan Gavranovic -Tobias Bracher, Jan Schatzl, Sahsudin Smajlovic - Lukas Karner, Mario Fina

Voitsberg: Florian Schöggl - Sven Dodlek, Philipp Zuna, Jakob Hack, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden - Timotej Dodlek, Luka Caculovic, Alexander Rother - Stefan Rieger, Luka Pisacic