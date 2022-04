Sieg im Spitzenspiel: Junge Lafnitzer brüskieren Leoben

Details Freitag, 22. April 2022 22:21

Vor 250 Besuchern ging der DSV Leoben bei der Auswärtspartie gegen die Zweitvertretung von Lafnitz mit 1:2 vom unter. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Mit dieser Niederlage hat sich der Titeltraum der ambitionierten Leobner wohl ausgeträumt.

Leoben ging kurz vor der Halbzeit in Führung

In einer temporeichen und von spielerischen Akzenten geprägten Partie kamen beide Mannschaften in der Anfangsphase zu guten Möglichkeiten. Nach einer sehenswerten Einzelaktion traf Philiipp Hütter in der 42. Minute ins Schwarze. So führte Leoben zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung.

In der 53. Minute reklamierten die Gäste einen Strafstoß - Schiedsrichter Dominik Grasser gab den Elfmeter aber nicht. Nach einem Eckball von Marc Kögl köpfte Johannes Schriebl den 1:1 Ausgleich (59.). Die Hausherren wurden jetzt stärker, hatten aber in Minute 62 Pech - Elias Neubauer traf nur die Stange. In Minute 79 krönte Neubauer seine aussergewöhnliche Leistung mit dem Siegestreffer zum 2:1 und zerstörte die Siegeshoffnungen der Gäste entgültig. Am Schluss gewann Lafnitz II gegen DSV Leoben.

SV Lafnitz II behauptet nach dem Erfolg über Leoben den dritten Tabellenplatz. Mit beeindruckenden 60 Treffern stellt Lafnitz II den besten Angriff der Landesliga. SV Lafnitz II sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Lafnitz verbuchte den vierten Sieg in Folge

In der Tabelle liegt DSV Leoben nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang, der Vorsprung auf Leader Voitsberg hat sich allerdings auf sieben Punkte erhöht. Die gute Bilanz von Leoben hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte DSV Leoben bisher 16 Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Während Leoben damit nach sieben ungeschlagenen Partien erstmals wieder verlor, verbuchte Lafnitz II mit dem zwölften Sieg und dem vierten Dreier in Folge das nächste Erfolgserlebnis für sich.

Nächster Prüfstein für SV Lafnitz II ist auf gegnerischer Anlage ESV St. Michael (Samstag, 16:00 Uhr). Tags zuvor misst sich DSV Leoben mit Tus Heiligenkreuz am Waasen.

Stimme zum Spiel:

Klaus Guger, Trainer Lafnitz II:

„Eine unglaubliche Leistung meiner Mannschaft. Man darf nicht vergessen, dass wir nur einen Spieler in der Startelf hatten, der über 22 Jahre ist. Sie haben gegen einen extrem starken Gegner an ihre Grenzen gehen müssen. Ich bin wirklich sehr stolz, sogar der gegnerische Trainer hat meine Jungs heute gelobt.“

Landesliga: SV Lafnitz II – DSV Leoben, 2:1 (0:1)

79 Elias Neubauer 2:1

59 Johannes Schriebl 1:1

42 Philipp Huetter 0:1

Startaufstellungen:

Lafnitz: Elias Scherf - Thomas Nico Reisenhofer, Johannes Schriebl, Martin Rodler (K), Julian Fabian - Stefan Binder, Marc Kögl, Elias Neubauer, Edin Mujkanovic - Stefan Sulzer, Marco Fuchshofer

DSV Leoben: Zan Pelko (K) - Josip Cipric, Timo Christopher Perthel, Dino Skvorc, Domagoj Sabljo, Mario Cetina - Tilen Pecnik, Philipp Hütter, Thomas Maier, Josip Eskinja - Thomas Hirschhofer

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller - www.ripu-sportfotos.com