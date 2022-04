Ungefährderter Heimerfolg: Fürstenfeld besiegt Gnas souverän mit 3:0

Details Freitag, 22. April 2022 23:03

Der USV Gnas steckte gegen SK Raiffeisen Fürstenfeld eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Aufgrund der Tabellensituation war der SK Raiffeisen Fürstenfeld als Favorit in diese Begegnung gestartet. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck - der Sieg der Hausherren war nie in Gefahr. Das Hinspiel der beiden Kontrahenten hatte der USV Gnas noch für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Tomislav Havojic stellte nach 14 Minuten auf 1:0

Tomislav Havojic stellte in der 14. Minute die Weichen auf Sieg. Nach einem schönen Konter traf er zum 1:0 für Fürstenfeld. Die Hausherren schafften es aber nicht die schnelle Vorentscheidung herbeizuführen - einige Möglichkeiten blieben ohne zählbaren Erfolg. So ging es mit dem knappen Vorsprung in die Halbzeitpause. In der 61. Minute steckte Andreas Glaser den Ball auf Michael Goger durch, er zog ab und Gnas-Torhüter Michael Sammer werde kurz ab. Glaser staubte ab und sorgte mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung.

Andreas Glaser markierte einen Doppelpack

Kurz vor Spielende wurden die 200 Zuseher mit noch einem Treffer verwöhnt. Nach einer Spielverlagerung von der rechten Seite auf links - Jan Ritter spielte den Ball zu Niklas Fasch-Tauschmann - schlenzte er den Ball an die Innenstange. Und wieder stand Glaser goldrichtig - mit seinem zweiten Tagestreffer sorgte er für den 3:0 Endstand (89.). Zum Schluss feierte SK Raiffeisen Fürstenfeld einen dreifachen Punktgewinn gegen USV Gnas.

Trotz des Sieges bleibt SK Fürstenfeld auf Platz sieben. Fürstenfeld verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und neun Niederlagen.

Mit 24 gesammelten Zählern hat Gnas den zwölften Platz im Klassement inne. Sechs Siege, sechs Remis und zehn Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Kommenden Samstag (17:00 Uhr) tritt SK Raiffeisen Fürstenfeld bei SV Domaines Kilger Frauental an, schon einen Tag vorher muss USV Gnas seine Hausaufgaben bei FC Union RB Weinland Gamlitz erledigen.

Stimme zum Spiel:

Sascha Stocker, Trainer Fürstenfeld:

„Entscheidend war heute, dass wir im Ballbesitz sehr klar geblieben sind. Wir haben die Stärken des Gnaser nie richtig zur Geltung kommen lassen.“

Landesliga: SK Raiffeisen Fürstenfeld – USV Gnas, 3:0 (1:0)

89 Andreas Glaser 3:0

61 Andreas Glaser 2:0

14 Tomislav Havojic 1:0

Startaufstellungen:

Fürstenfeld: Philip Stocker - Davor Rogac, Mag. rer. nat. Bastian Jedliczka, Michael Grasser , BEd, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Michael Goger, Mario Krammer, Sascha Bucher, Tomislav Havojic - Andreas Glaser

Gnas: Michael Sammer , BEd - Stefan Klenner, Rene Wagist, Matthias Schadler (K), Thomas Suppan, Tobias Kölli - Georg Schantl, Daniel Luttenberger-Haas, Heiko Wohlmuth, David Friedl - Gabriel Puntigam

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller