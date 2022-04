Posch-Gala: Abfuhr für FC Gamlitz bei USV Mettersdorf

Details Samstag, 23. April 2022 07:39

USV RB Mettersdorf kam gegen FC Union RB Weinland Gamlitz zu einem klaren 4:0-Erfolg. USV Mettersdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Der Favorit hat sich durchgesetzt und holt nach zwei sieglosen Runden einen verdienten Heimsieg.

Phillipp Posch traf dreimal

In den Anfangsminuten boten sich die Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch - beide Mannschaften waren heiß auf den Sieg. Nach einer Flanke von der rechten Seit brachte Neuzugang Dominik Weiss sein Team per Kopf in der 17. Minute nach vorn. In Minute 24 versenkte Philipp Posch mit einem Weitschuss aus 20 Metern die Kugel zum 2:0 genau ins Kreuzeck und ließ Gamlitz-Torhüter Ralf Pripfl keine Chance.

Gamlitz gab sich aber nicht auf, versuchte alles um das Spiel noch zu drehen. In der 28. Minute rettete das Aluminium die Hausherren vor dem Anschlusstreffer - Philipp Bruno Fuchs köpfte an die Stange. Kurz vor dem Halbzeitende stellte sich Mettersdorfs Torhüter Alexander Strametz in den Fokus - er vereitelte drei tolle Möglichkeiten der Gäste. So ging es mit der 2:0 Führung aus Sicht der Gastgeber in die Pause.

Alexander Strametz war nicht zu bezwingen

In der 61. Minute wurde Timotej Polanc in den Lauf geschickt - er übergab an Posch und der Mittelfeldspieler stellte auf 3:0.Doch der Kapitän hatte heute noch nicht genug: In der 79. Minute schloss er eine schöne Einzelaktion mit seinem dritten Tagestreffer ab und sorgte für den verdienten 4:0 Heimsieg seiner Elf.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte USV RB Mettersdorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. Neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei USV Mettersdorf noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Die Leistungssteigerung von FC Union RB Weinland Gamlitz lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der Gast einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 14 ab. FC Gamlitz hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. Sechs Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat Gamlitz derzeit auf dem Konto. FC Union RB Weinland Gamlitz ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Am nächsten Freitag reist Mettersdorf zu ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, zeitgleich empfängt FC Gamlitz USV Gnas.

Stimme zum Spiel:

Philip Posch, Kapitän Mettersdorf:

„Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Mit dem 2:0 sind wir immer besser in den Spielfluss gekommen. Drei Tore in einem Spiel zu machen, das passiert auch nicht alle Tage. Auf diese Leistung können wir aufbauen.“

Jochen Zadravec, Trainer Gamlitz:

„Die Höhe der Niederlage tut mir weh. Mettersdorf war zwar besser, aber das Ergebnis ist so nicht ok, denn wir hatten auch einige Chancen. Nach hinten ist nichts passiert, somit blicken wir positiv auf das nächste Spiel gegen Gnas.“

Landesliga: USV RB Mettersdorf – FC Union RB Weinland Gamlitz, 4:0 (2:0)

79 Philipp Posch 4:0

61 Philipp Posch 3:0

24 Philipp Posch 2:0

17 Dominik Weiss 1:0

Startaufstellungen:

Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger, Raphael Mayr, Daniel Grubesic, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Dominik Derrant - Dominik Weiss

Gamlitz: Ralf Pripfl - Martin Oberluggauer, Dominik Hornig, Sandro Sabathy (K) - Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, Jan Kristl, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz, Alen Polanec - Philip Bruno Fuchs

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller