Reservistentruppe überrascht: St. Michaeler B-Elf bezwingt Frauental

Details Samstag, 23. April 2022 19:10

Am 22. Spieltag traf in der Landesliga der SV Domaines Kilger Frauental auf den ESV Hitthaller St. Michael. Und dabei kam es zur großen Überraschung! St. Michael mit 12 Mann angereist, schafft es tatsächlich gegen wieder komplett agierende Frauentaler, drei Punkte zu verbuchen. Ohne gewechselt zu haben bzw. mit dem Tormann-Trainer im Kasten, gelang es dieses Kunststück zu bewerkstelligen.

Da war die Freude auch bei Walter "Schoko" Schachner groß. Sohnemann Alexander, im Tor von St. Michael, verbucht in Frauental völlig überraschend drei Punkte.

Gebrüderpaar Bracher gibt die Visitenkarte ab

Einmal mehr entpuppen sich die Tabellenletzten als schwer berechenbare Mannschaft. Leoben und Fürstenfeld macht man zuhause das Leben schwer. Neuerdings gelingt es der Feyrer-Truppe auch auswärts für Furore zu sorgen. Noch stehen in der Landesliga 8 Partien aus. Geht da etwa noch etwas was den Klassenverbleib anbelangt? Vor allem im ersten Abschnitt gelingt es die schlafmützig agierenden Hausherren gehörig zu überraschen. Tobias Bracher mit einem Doppelpack (5., 42.) und Christoph Bracher (19.) sorgen für einen komfortablen 0:3-HalbzeItstand. Die Frauentaler vermitteln dabei alles, nur keinen kompakten Eindruck.

Reservisten-Truppe bringt 3 Punkte ins Trockene

Im zweiten Durchgang wird es dann noch einmal eng für die personell am Zahnfleisch daher kommenden Gäste. Als einziger Notnagel sitzt auf der Bank der 44-jährige Co-Trainer Hannes Haberl. Zwischen den Pfosten steht mit Alex Schachner der TM-Trainer bzw. die Nummer 4 in der Hierarchie. Trotz dieses Umstands gelingt es St. Michael aber sich nach dem Seitenwechsel sehr teuer zu verkaufen. Den Frauentalern gelingt es nur mehr ein Tor aufzuholen (50. Fauland). Auch das Glück des Tüchtigen steht den Gästen oftmals beiseite. So gelingt es tatsächlich das Spiel in Frauental mit einer Rumpftruppe zu gewinnen - Spielendstand: 1:3.

SV FRAUENTAL - ESV ST. MICHAEL 1:3 (0:3)

Tore: Thomas Fauland (50.) bzw. Tobias Bracher (5., 42.), Christoph Bracher (19.)

Stimmen zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Das war ganz einfach zu wenig, was wir da abgeliefert haben. Wenn das so weitergeht ist das Frühjahr vorher vorbei, bis das wir entsprechend auf Touren kommen."

Kurt Feyrer, Trainer St. Michael:

"Das sind die Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann. Bis kurz vor Spielbeginn wussten wir nicht, ob wir überhaupt mit einem gelernten Torhüter einlaufen können. Die Burschen die gespielt haben, haben sich wahrlich sensationell verkauft."

Startformationen:

Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Florian Eibinger, Boris Planeta, Florin Schmidt - Florian Moritz, Thomas Fauland, Erich Baumann, Julian Christof, Manuel Christof, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko

St. Michael: Alexander Schachner - Felix Hochfellner, Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Lukas Karner - Sascha Troger, Thomas Waldsam, Tobias Bracher, Jan Schatzl, Andre Posch - Christoph Bracher

Sportplatz Frauental, 200 Zuseher, SR: Jakob Semler

Bild: Richard Purgstaller

© Robert Tafeit