SC Bruck/Mur: "Wenn der Teufel Junge hat dann viele ..."

Es war bislang noch nicht die Saison des SC Stadtwerke Bruck/Mur, diese Spielzeit 2021/22 in der Landesliga. Nach einem durchwachsenen Herbstdurchgang, war man nach 15 Spielen auf der 8. Stelle zum antreffen. Was an sich durchaus passabel klingt. Aber mit 5 Siegen 4 Remis und 6 Niederlagen beträgt der Vorsprung zur Abstiegszone gerade einmal 5 Punkte. Auch die Rückrunde lässt dann jegliche Konstanz vermissen. Aus den bisher ausgetragenen 7 Partien kann man gerade einmal 7 Zähler gutschreiben. Die zwei Siege kann man dabei zuhause gegen Rottenmann und Gnas in trockene Tücher bringen.

Philipp Gröblinger fehlt den Bruckern im Restprogramm, das aus 8 Spielen besteht.

Der Stammkeeper steht in den letzten Spielen nicht mehr zur Verfügung

Zuletzt wurde den Bruckern im eigenen Stadion vom Leader Voitsberg aufgezeigt, dass der Abstand zur Tabellenspitze doch ein weiter bzw. steiniger ist. Die Weststeirer lassen Ball und Gegner laufen - bekanntlich lautet der Spielendstand dann 0:7. Als ob das nicht schon genug wäre, dringt jetzt ein paar Tage später hindurch, dass sich Stammkeeper Philipp Gröblinger schwer verletzte. Diagnose: Das Seitenband im linken Daumen ist gerissen, und auch der innere Meniskus im linken Knie ist gerissen! Bereits am Donnerstag wird der „Bipo“ von Spezialisten operiert, aber die Saison ist für den Kapitän leider gelaufen. Er steht dem SC Bruck/Mur in den noch 8 ausstehenden Partie damit nicht mehr zur Verfügung! Ligaportal.at wünscht dem 34-jährigen Torhüter auf diesem Wege gute Besserung! #comebackstronger

Bildcredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit