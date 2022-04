Zurück zum Start: Leoben nach Sieg gegen Heiligenkreuz wieder im Titelrennen

Details Freitag, 29. April 2022 21:56

Nach der Auswärtspartie gegen den DSV Leoben stand der Tus Heiligenkreuz am Waasen mit leeren Händen da. Leoben gewann 1:0. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den DSV Leoben. Das Hinspiel hatte für den Tus Heiligenkreuz mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Lukas Skrivanek traf zum 1:0. Was bedeutet, dass sich der DSV in den Titelkampf zurückgemeldet hat.

Leoben ist das tonangebende Team

Aller Voraussicht nach wird die Punktejagd in der Landesliga noch einmal so richtig spannend werden. Denn während die Voitsberger umprogrammgemäß zuhause gegen die Mettersdorfer gleich alle drei Punkte abgeben, gelingt es den Leobern am „Monte Schlacke“, auf die Erfolgsstraße zurückzufinden. Gegen ein bärenstarkes Heiligenkreuz gelingt es vor den heimischen Zusehern einmal mehr voll zu punkten. Da waren es nur mehr vier Punkte, die die Weststeirer gegenwärtig voranliegen. Kommt es tatsächlich am letzten Spieltag zum Grande Finale, wo dann der Meister ermittelt wird? Vor 900 Zusehern kommt es vom Start weg zu einer flott geführten Begegnung. Skrivanek nimmt in der 8. Minute Maß, sein Schuss verfehlt nur knapp sein Ziel. In dieser Tonart geht es dann weiter, zuhause sind die DSV’ler nun mal eine Macht. In der 23. Minute kommt es dann zum entscheidenden Treffer: Lukas Skrivanek kann sich mit dem 1:0 in die Schützenliste eintragen. Den Stiefingtalern bleibt in der ersten halben Stunde kaum Zeit zum Durchschaufen. Leeb und Höld gelangen danach zu den Ausgleichschancen - Halbzeitstand: 1:0.

Die Gästebemühungen bleiben unbelohnt

Auch im zweiten Durchgang steht dann verstärkt Gästekeeper Daniel Stoiser im Mittelpunkt des Geschehens. Aber die Grubisic-Mannen sind nun dabei sich wesentlich teurer zu verkaufen. So geht es für das „Hochofenballett“ darum mit der richtigen Balance an die Sache heranzugehen. Denn Heiligenkreuz zeigt sehr wohl auf, warum man als einziges Team im Frühjahr noch unbesiegt dasteht. 55. Minute: Unterkircher hat den Ausgleich am Schlapfen. Sein Schuss streift nur knapp über den DSV-Kasten. 57. Minute: Andreas Tatscht stellt Keeper Jan Pelko auf den Prüfstand. Der gute Mann hält nun nach 12 Spielen zuhause bei nur einem Gegentor. Denn auch in der dann verbleibenden Spielzeit hält der Gastgeber die Null. Auch auf der anderen Seite hätte das Spielgerät noch im Tornetz zappeln können. Es bleibt letztlich aber beim knappen, nicht unverdienten 1:0-Heimerfolg. Alles ist angerichtet für ein megaspannendes Liga-Finish!

Stimme zum Spiel:

David Hirschmann, Teammanager Heiligenkreuz:

"Wir haben heute zwar die erste Niederlage im Jahr 2022 kassiert. Das ist aber kein Beinbruch. Einsatz und Kampfgeist waren aber dennoch wieder stark, vor allem in der zweiten Halbzeit. Respekt an die Mannschaft, ich bin mir sicher, dass wir kommende Woche schon die nächste Erfolgsserie starten können."

Nächster Prüfstein für Leoben ist SV Raiffeisen Wildon auf gegnerischer Anlage (Freitag, 19:00). Heiligenkreuz misst sich zur selben Zeit mit ESV St. Michael.

Startformationen:

DSV Leoben: Zan Pelko - Mario Dancevic, Timo Christopher Perthel, Domagoj Sabljo, Mario Cetina - Nico Pichler (K), Tilen Pecnik, Luca Pichler, Lorenz Reisinger, Lukas Skrivanek, Josip Eskinja -

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Leon Leustek, Matthias Gross, Lukas Ratschnig, Manuel Hödl - Manuel Leeb, Andreas Julian Tatschl, Patrick Wiesenhofer - Mohamad Sulaiman Mohsenzada (K), Patrick Unterkircher



KAIF-Arena Leoben, 900 Zuseher, SR: Ahmedin Hodzic

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit

Landesliga: DSV Leoben – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 1:0 (1:0)

23 Lukas Skrivanek 1:0