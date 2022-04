Krise hält an: SV Wildon seit fünf Spielen sieglos

Details Samstag, 30. April 2022 07:15

Nach den Pleiten in der letzten Runde wollten sich beide Teams bei dieser Begegnung rehabilitieren. Geworden ist es schlussendlich ein Unentschieden - 1:1 hieß es nach dem Spiel von SC Liezen gegen SV Wildon. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt.

Denis Perger traf nach 13 Minuten

Die Gäste erwischten den besseren Start. Denis Perger erzielte vor 176 Zuschauern das 1:0 (13.). Wer glaubte, SC Geomix Liezen sei geschockt, irrte. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Kenan Iljazovic machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (19.). Er versenkte einen Freistoß in der rechten Kreuzecke.

In Minute 34 vergab Franz Patrick Schlatte einen Top-Chance, sein Schuss ging knapp an der rechten Stange vorbei. So ging es mit dem 1:1 in die Halbzeitpause. Als Schiedsrichter Andreas Kollegger das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.

Liezen klettert auf Platz 14

SC Liezen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte dem Heimteam, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 19 Punkten steht SC Geomix Liezen auf Platz 14. Wo bei SC Liezen der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 20 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Vier Siege, sieben Remis und zwölf Niederlagen hat SC Geomix Liezen derzeit auf dem Konto. Die vergangenen Spiele waren für SC Liezen nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

SV Raiffeisen Wildon bekleidet mit 29 Zählern Tabellenposition zehn. Acht Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: SV Wildon kann einfach nicht gewinnen.

Am kommenden Samstag tritt SC Geomix Liezen bei SV Rottenmann an, während Wildon einen Tag zuvor DSV Leoben empfängt.

Stimme zum Spiel:

Udo Kleindienst, Trainer Wildon:

"Ich bin der Einstellung meiner Mannschaft zu 100 % zufrieden. Wir haben 60 Minuten ein Top-Spiel geboten, leider wieder einmal unsere fünf Topchancen nicht genützt. Somit sind wir über das Unentschieden nicht hinausgekommen."

Landesliga: SC Geomix Liezen – SV Raiffeisen Wildon, 1:1 (1:1)

19 Kenan Iljazovic 1:1

14 Denis Perger 0:1

Startformationen:

SC Liezen: Viktor Plamenov Ganchev - Bernd Rindler (K), Patrick Tschernitz, Mateo Damis, Kenan Iljazovic - Nikola Ostojic, Kemal Dervisevic, Marcel Ruckhofer, Nico Brunner - Philipp Danner, Elvin Kanyerere

SV Wildon: Andreas Boßler - Jure Travner, Denis Perger, Robert Pusaver - Sandro Foda, Leon Crncic, Manuel Zöhrer (K), Markus Farnleitner, Tadej Vidmajer - Sebastian Knaus, Mag. Patrick Franz Schlatte

by ReD

Foto: Richard Purgstaller