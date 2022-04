Last-Minute-Remis: Sabathy wird zum Held von FC Gamlitz

Details Samstag, 30. April 2022 07:38

FC Union RB Weinland Gamlitz und USV Gnas trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Bis zur 95. MInute sah Gnas als SIeger aus, dann machte Sandro Sabathy den Gnaser Hoffnungen einen Strich durch die Rechnung.

Daniel Zimmermann traf per Drehschuss vom Sechzehner

In den ersten 30 Minuten agierten beide Mannschaften abwartend und zögerlich, Chancen waren quasi nicht vorhanden. In der 39. Minute bekam Daniel Zimmermann in der Mitte am Sechszehnmeterraum den Ball - er drehte sich blitzschnell - und brachte den Gast mittels Drehschuss in der 39. Minute nach vorn. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von USV Gnas bestehen.

Nach dem Wiederbeginn gab es Möglichkeiten auf beiden Seiten: Gnas verzeichnete einen Lattenschuss (60.) und einmal hielt Ralph Pripfl die Gamlitzer im Spiel - er bewies bei einem Schuss von Luttenberger-Haas seine Klasse. Auf der Gegenseite scheiterte Lucas Horvath am Gnaser Goalie Michael Sammer und ein Volleyschuss von Philip Fuchs ging knapp daneben.

Sandro Sabathy sicherte in der Nachspielzeit den Gamlitzer Punkt

Kurz vor Ultimo, die reguläre Spielzeit war bereits um fünf Minuten überschritten machte Sandro Sabathy den Gästen noch einen Strich durch die Rechnung. Nach einem Eckball verwertetet er per Kopf (95.) und rettete so seiner Mannschaft den Punkt. Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich FC Gamlitz und USV Gnas schließlich mit einem Remis.

Nachdem Gamlitz die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegen die Gastgeber aktuell den neunten Rang. Wo bei FC Union RB Weinland Gamlitz der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 30 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit dem Gewinnen tut sich FC Gamlitz weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Mit diesem Unentschieden verpasste USV Gnas die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Gnas den zwölften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Freitag (19:00 Uhr) reist Gamlitz zu SK Raiffeisen Fürstenfeld, gleichzeitig begrüßt Gnas ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg auf heimischer Anlage.

Stimme zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer Gamlitz:

"Leider haben wir beim 0:1 nicht konsequent genug verteidigt. Der Punkt war dennoch verdient, wenn auch der Ausgleich so spät gefallen ist."

Landesliga: FC Union RB Weinland Gamlitz – USV Gnas, 1:1 (0:1)

95 Sandro Sabathy 1:1

39 Daniel Zimmermann 0:1

Startformationen:

Gamlitz: Ralf Pripfl - Martin Oberluggauer, Jan-Markus Hiden, Dominik Hornig, Sandro Sabathy - Luka Vindis, Franz Christopher Sundl, David Katzianschütz, Alen Polanec, Ivan Mihaljevic - Gabriel Rode (K)

Gnas: Michael Sammer , BEd - Stefan Klenner, Matthias Schadler (K), Christian Schadler, Tobias Kölli - Daniel Zimmermann, Georg Schantl, Daniel Luttenberger-Haas, Heiko Wohlmuth, David Friedl - Gabriel Puntigam

by ReD

Foto: Richard Purgstaller