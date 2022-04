Unglaubliche Leistung: USV Mettersdorf gewinnt Spitzenspiel bei ASK Voitsberg

Details Samstag, 30. April 2022 08:18

USV Mettersdorf verpasste dem ASK Voitsberg einen Dämpfer und gewann mit 2:0 gegen den Tabellenführer. Nach dem Spiel herrschten beim Tabellenführer hängende Köpfe, da sie gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Der Titelkampf in der Landesliga bleibt weiterhin spannend!

Alexander Strametz war nicht zu bezwingen und glänzte mit unglaublichen Paraden

300 Zuseher waren beim Spitzenspiel

300 Besucher sorgten für eine tolle Stimmung und boten dem Spitzenspiel eine würdige Kulisse. Die Gäste traten vom Start weg sehr druckvoll auf und kamen in den ersten zehn Minuten zu zwei tollen Möglichkeiten - ein Schuss von Florian Weissenbrunner ging knapp vorbei und der Schlenzer von Timotej Polanc war für Florian Schögl kein Problem.

Dominik Weiss war in der 13. Minute mit der Führung zur Stelle - er schob den Ball zum 1:0 aus Sicht der Gäste ins Tor. Jetzt wachten die Hausherren endlich auf und kamen auch zu Möglichkeiten. Nach einer Flanke von rechts zog Jürgen Hiden direkt ab (18.) - Mettersdorf Alexander Strametz parierte diesen Schuss aber bravourös. Bei einer Chance von David Hermann (28.) verfehlte der Ball nur um Millimeter sein Ziel. Zur Pause reklamierte Mettersdorf eine knappe Führung für sich.

Voitsberg vergab einen Elfmeter

Es waren in der zweiten Halbzeit gerade mal sechs Minuten gespielt, als der Unparteiische auf Strafstoß für Voitsberg entschied - doch gegen Mettersorf Goalie Strametz war heute kein Kraut gewachsen - er parierte den Elfmeter von Sven Dodlek. Kurz vor Ultimo, genaugenommen in der 93. Minute war es Kapitän Philipp Posch, der das 2:0 besorgte und somit die Entscheidung herbeiführte. Am Ende verbuchte USV RB Mettersdorf gegen ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg einen Sieg.

Nach 23 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für ASK Voitsberg 58 Zähler zu Buche.

USV Mettersdorf behauptet nach dem Erfolg über Voitsberg den vierten Tabellenplatz. Zehn Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen hat Mettersdorf momentan auf dem Konto. USV RB Mettersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Am nächsten Freitag reist ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg zu USV Gnas, zeitgleich empfängt USV Mettersdorf SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring.

Stimmen zum Spiel:

Jürgen Hiden, Spielertrainer Voitsberg:

"WIr haben nicht die Souveränität wie sonst an den Tag gelegt und haben vorne unsere Chancen nicht genützt. Mettersdorf ist eine gute Mannschaft und hat dieses Spiel verdient gewonnen"

Philip Posch, Kapitän Mettersdorf:

"Wir wollten die drei Punkte mitnehmen, damit wir den Titelkampf noch einmal spannend machen und das ist uns gelungen."

Landesliga: ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg – USV RB Mettersdorf, 0:2 (0:1)

93 Philipp Posch 0:2

13 Dominik Weiss 0:1

Startformationen:

Voitsberg: Florian Schögl, Daniel Brauneis, Sven Dodlek, Andreas Pfingstner, Ing. David Hermann, Jürgen Hiden (K), Martin Salentinig, Timotej Dodlek, Luka Caculovic, Alexander Rother, Stefan Rieger

Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger, Raphael Mayr, Daniel Grubesic, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Dominik Derrant - Dominik Weiss

by ReD

Foto: Richard Purgstaller