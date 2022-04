Mit Karacho: Die Lafnitz Amateure brettern auch über St. Michael drüber

Details Samstag, 30. April 2022 19:34

Am 23. Spieltag traf in der Landesliga der ESV Hitthaller St. Michael auf den SV Licht Loidl Amateure. Und dabei gelang es den Gästen den den 6. Sieg infolge sicherzustellen. Was auch mit sich bringt, dass die Lafnitz Amateure in der Frühjahrstabelle an oberster Stelle zu finden sind.

Trainer Klaus Guger rangiert nun mit den Lafnitz Amateuren an der obersten Tabellenposition.

Die Lafnitzer sorgen rasch für klare Fronten

St. Michael, auch diesmal wieder stark ersatzgeschwächt, war zuletzt immer wieder für positive Schlagzeilen gut. Diesmal aber war gegen bärenstarke Lafnitzer nichts zu holen. Die Guger-Schützlinge holen sich bereits den 6. Sieg in Serie und das bei 18:1-Toren. St. Michael-Trainer Kurt Feyrer zur Lage: „Von den 19 Kaderspielern haben 4 im Winter aufgehört, 4 sind derzeit verletzt. Was dann übrigbleibt kann man sich ausrechnen. Bereits zum zweiten Mal wurde kein Wechsel getätigt.“ 13. Minute: Der Gast geht mit 0:1 in Führung. Elias Neubauer ist nach einem Corner erfolgreich. 22. Minute: Stefan Sulzer erhöht staubtrocken auf 0:2. 38. Minute: Marco Fuchshofer bringt das Spielgerät mit Karacho im Tornetz unter - Halbzeitstand: 0:3.

Keeper Schachner hat nichts eingebüßt von seiner Klasse

An der Spielcharakteristik sollte sich dann im zweiten Durchgang nichts Gravierendes mehr ändern. Was anders ist, ist dass es den jungen Lafnitzern nun nicht mehr gelingt, in des Gegners Tor zu treffen. Was auch damit zu tun hat, dass es Torhüter Alex Schachner immer wieder bewerkstelligt, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. So schafft es der Tormann-Trainer dann auch, im zweiten Abschnitt die Null zu halten. Letztendlich leuchtet dann auch ein 0:3 von der Anzeigetafel. Was bleibt ist die Hoffnung, dass St. Michael sich kadermäßig sehr bald erholt. Denn kommen jetzt noch gesperrte/verletzte Akteure hinzu, wird es sehr eng werden für die ESV’ler.

ESV ST. MICHAEL - SV LAFNITZ AMATEURE 0:3 (0:3)

Torfolge: 0:1 (13. Neubauer), 0:2 (22. Sulzer), 0:3 (38. Fuchshofer)

Stimme zum Spiel:

Kurt Feyrer, Trainer St. Michael:

„Erwartungsgemäß waren die Lafnitzer das griffigere bzw. spritzigere Team. Es ist nicht einfach wenn man kadermäßig im Spiel nicht korrigieren kann bzw. mitansehen muss, dass der Gegner nach Belieben schalten und walten kann. Jetzt besteht zumindest die leise Hoffnung, dass das in den nächsten Wochen etwas besser wird.“

Startformationen:

St. Michael: Alexander Schachner - Felix Hochfellner, Markus Waldsam (K), Lukas Karner - Sascha Troger, Thomas Waldsam, Tobias Bracher, Jan Schatzl, Andre Posch, Mario Fina - Christoph Bracher

Lafnitz: Lucas Wabnig - Philipp Scheucher, Johannes Schriebl, BEd Wolfgang Waldl (K), Julian Fabian - Stefan Binder, Marc Kögl, Elias Neubauer, Edin Mujkanovic - Stefan Sulzer, Marco Fuchshofer

Sportplatz St. Michael, 100 Zuseher, SR: Lena Hirtl

Fotocredit: www,RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit