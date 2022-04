Auferstehung: Frauental findet gegen Fürstenfeld auf Siegerstraße zurück

Details Samstag, 30. April 2022 20:51

Am 23. Spieltag traf in der Landesliga der SV Domaines Kilger Frauental auf den SK Fürstenfeld. Und dabei gelang es den Klampfer-Schützlingen, endlich einen Befreiungsschlag zu landen. War man doch bis hierher Tabellenletzter in der Frühjahrsbilanz. Mit diesem Sieg konnte man die rote Laterne an die Rottenmanner weitergeben.

Trainer Ewald Klampfer konnte mit den Frauentalern gegen Fürstenfeld einen Dreier verbuchen.

Frauental verwandelt einen Rückstand in eine Führung

Die Frauentaler haben in das Frühjahr einen kapitalen Fehlstart hingelegt. Der "Höhepunkt" dabei war die Heimpleite gegen eine "B-Auswahl" des ESV St. Michael. Was dann auch mit dem letzten Platz in der Frühjahrstabelle quittiert wurde. Diesmal aber gelingt es einen Befreiungsschlag hinzusetzen. Demnach war bei den Frauentalern vorerst einmal Durchschnaufen angesagt. Die Fürstenfelder Rückrunden-Bilanz kann man mit "durchwachsen" bezeichnen. Da hat man die Thermenstädter schon konstanter erlebt. In der Fremde klemmt es sowieso gewaltig. Von 12 Spielen kann man nur 8 Punkte gutschreiben. Demnach war die Freude groß, als Michael Goger die Stocker-Truppe in der 5 Minute frühzeitig mit 0:1 in Führung bringt. Aber diesmal lässt sich der Platzherr nicht von seinem Konzept abbringen. 32. Minute: Thomas Fauland gelingt es auf 1:1 zu stellen (Assist: Suppan). 43. Minute: Nach einem Corner steht Martin Lanz am günstigsten. Per Kopf markiert er den 2:1-Halbzeitstand.

Die Fürstenfelder Bemühungen bleiben soweit unbelohnt

Im zweiten Durchgang mobisieren die Gäste noch mal die zur Verfügung stehenden Kräften. Aber mit vereinten Kräften gelingt es den Hausherren die Schotten dicht zu machen. Sprich es gelingt die Null im zweiten Abschnitt festzuhalten. Was gleichbedeudeutend damit ist, dass man die drei Heimpunkte nicht mehr aus der Hand gibt. Die erhöhte Schlagzahl der Gäste bringt es nun mit sich, dass sich nun vermehrt offene Räume für den SV Frauental anbieten. Aus einem solchen kommt es dann in der 68. Minute zum vorentscheidenden 3:1. Torschütze Fauland wird im Strafraum gelegt. Den dafür verhängten Elfmeter versenkt dann Daniel Schmölzer zum 3:1. In der dann noch verbleibenden Spielzeit lassen sich die Heimischen dann nicht mehr aus der Reserve locken. Was heißt, dass die Frauentaler am 5. Platz zum landen kommen. Fürstenfeld ist an der 8. Stelle antreffbar. In der nächsten Runde gastiert Frauental am Samstag, 7. Mai um 19:00 Uhr bei den Lafnitz Amateuren. Fürstenfeld besitzt bereits um 18:00 Uhr das Heimrecht gegen Gamlitz.

FRAUENTAL - FÜRSTENFELD 3:1 (2:1)

Torfolge: 0:1 (5. Goger), 1:1 (32. Fauland), 2:1 (43. Lanz), 3:1 (68. Schmölzer/Elfer)

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Das sollte doch der langersehnte Befreiungsschlag gewesen sein. Das Trainer-Team hat dabei die nötige Ruhe an den Tag gelegt."

Startformationen:

Frauental: Michael Heibl - Martin Lanz, Josip Kozic, Florian Eibinger, Florin Schmidt - Florian Moritz, Thomas Fauland (K), Erich Baumann, Manuel Christof, Maximilian Suppan, Daniel Schmölzer -

Fürstenfeld: Philip Stocker - Davor Rogac, Mag. rer. nat. Bastian Jedliczka, Michael Grasser , BEd, Jan Felix Ritter, Christoph Friedl - Michael Goger, Mario Krammer, Sascha Bucher, Tomislav Havojic - Andreas Glaser , BEd (K)

Sportplatz Frauental, 250 Zuseher, SR: Can Cetin

Fotocredit: www.RIPU-Sportfotos.at

© Robert Tafeit