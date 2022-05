Trainer-Rochade! Ljubisa Susic ist ab sofort der Chef in Bruck/Mur

Details Montag, 02. Mai 2022 14:14

Alles nur nicht optimal verlief die letzte Zeit beim Landesliga-Verein SC Stadtwerke Bruck/Mur. In den letzten drei Spielen reichte es nur zu einem Pünktchen. In Gamlitz schaffte man ein 1:1-Remis, dann aber raschelte es ordentlich im Gebälk. Zuhause gegen den Führenden Voitsberg ging man sang und klanglos mit 0:7 unter. Zuletzt in Lebring setzte es in Lebring eine bittere 2:5-Abreibung. Was nicht ohne Folgen blieb, so musste Coach Reinhard Rottensteiner den Platz räumen. Der neue starke Mann auf der Trainerbank der Brucker ist ab sofort Ljubisa Susic.

Er soll dafür Sorge tragen, dass das Spiel in Bruck/Mur bald wieder auf allen Zylindern läuft: Trainer Ljubisa Susic.

Frischer Wind soll in Bruck/Mur Einkehr halten

Nach dem 12. Spieltag weist der SC Bruck/Mur im Herbst 15 Punkte auf. Der Trainer wurde gewechselt. Aber so wirklich auf Touren ist das Werkl der Brucker in den letzten 11 Runden nicht gekommen bzw. ist es nicht gelungen die gegebene Schieflage entsprechend zu korrigieren. Die Bilanz bringt das zutage: 3 Siege 2 Remis und 6 Niederlagen. Grund für die verantwortlichen in Bruck/Mur zu reagieren: Ab sofort hat nun der 55-jährige geborene Kroate Ljubisa Susic das Sagen auf der Trainerbank. Er ist in Besitz der UEFA A-Lizenz, und soll den verfahrenen Karren wieder flott bekommen. Er gilt als wahrer Kenner seiner Zunft. In Kapfenberg durchläuft er praktisch alle Stationen im Jugenbereich. Er coacht auch die Kapfenberger Rapidler und die Amateure. Zuletzt war er zum zweiten Mal in der Oberliga Nord beim ESV Knittelfeld auf der Trainerbank aktiv. Dazwischen sammelt er Erfahrung in der Landesliga. Drei Jahre lang betreute er St. Michael.

Statement zum Trainerwechsel:

Sportchef Reinhard Stadler zur Sachlage: "Der SC Bruck hat sich entschieden, einen Trainerwechsel durchzuführen.Leider ging die Entwicklung nicht in die erhoffte Richtung und wir mussten einen Trainerwechsel durchführen. An dieser Stelle möchten wir uns bei Mag. Reinhard Rottensteiner für sein Engagement und neuen Ideen recht herzlich bedanken und wünschen ihm alles Gute für seine weitere sportliche Zukunft! Ein Danke gilt auch dem Co-Trainer Josip Pavkovic!" Stadler dann abschließend: "Wir hoffen, daß wir mit diesem Schritt der Mannschaft einen neuen Schub geben können und wir uns so schnell wie möglich im "gesicherten" Mittelfeld der Tabelle wiederfinden."

Trainer Susic wird bereits heute Montag das erste Training leiten. Die Feuertaufe gibt es dann beim ersten Punktspiel. Am Freitag, 6. Mai um 19:00 Uhr kommen die unberechenbaren Ilzer zum Kräftemessen angerauscht.

Fotocredit: www.RIPU-Fotos.at

© Robert Tafeit