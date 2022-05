Heisse und schnelle Partie: Last-Minute-Tor von Polanec rettet Mettersdorf den Punkt

Details Samstag, 07. Mai 2022 00:11

USV RB Mettersdorf und SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Der knappe 3:2-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit USV Mettersdorf Glücksgefühle beschert.

Daniel Steinwender war der beste Spieler am Platz

Das Spiel wurde mit extrem hohen Tempo geführt

350 Zuseher sahen ein temporeiches und hochklassiges Match, bei dem beide Teams ihre Klasse aufblitzen ließen. Die ersten 30 Minuten in dieser Begegnung gehörten aber den Gastgebern. In der 12 Minute stellte Timotej Polanc seine Schnelligkeit unter Beweis - er überlief den linken Verteidiger der Gäste - wollte dann den Ball quer legen - aber der Lebringer Schlussmann Florian Wiegele passte auf und spekulierte richtig.

In der 19. Minute reklamierte Mettersdorf Elfmeter - Florian Weissenbrunner war im Strafraum gelegt worden - Schiedsrichterin Lena Hirtl ließ aber weiterspielen. In MInute 28 bediente Peter Kozissnik seinen Kollegen Polanc, der setzte zum Stanglpaß an und ein Lebringer Verteidiger lenkte den Ball an die Stange. In der 41. Minute jubelte der SV Lebring zu früh - der Treffer wurde wegen Abseits aberkannt.

Die erste Hälfte endete torlos

So endete die ersten Halbzeit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach dem Wiederanpfiff hatte die Auswärtsmannschaft die erste Möglichkeit - der Schuss von Daniel Steinwender landete nur haarscharf neben dem Tor. (56.) In MInute 64 war es dann endlich soweit und die 200 Zuschauer, zumindestens der Teil dessen Herz für den Gast schlug sahen, wie Jonas Lang idas 1:0 für SV Lebring markierte.

Nach einer mustergültigen Flanke von Steinwender versenkte er das Spielgerät mit dem linken Fuß im Kasten. Doch die Hausherren wollten sich nicht so recht geschlagen geben und kamen kurz vor dem Schlusspfiff noch zum verdienten Ausgleichstreffer. Nach einer Maßflanke von Philipp Posch auf Alexander Fuchshofer, brachte er den Ball scharf zur Mitte, dort lauerte Polanc und er schob den Ball locker ins Tor (85.).

Ein später Treffer von Timotej Polanc sicherte Mettersdorf den Punkt

Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Mettersdorf und Lebring spielten unentschieden.

USV RB Mettersdorf bekleidet mit 37 Zählern Tabellenposition vier. Das Heimteam ist seit drei Spielen unbezwungen.

Auf zehntem Rang hielt sich SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Die Gäste nehmen mit 34 Punkten den siebten Tabellenplatz ein. Fünf Spiele währt nun für SV Lebring die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zehn Siege ein.

USV Mettersdorf tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei Ilzer Sportvereinigung an. Einen Tag später empfängt Lebring USV Gnas.

Stimme zum Spiel:

Stefan Kammerhofer, Trainer Lebring:

„Es war meiner Meinung nach ein extrem hochklassiges Spiel mit hohem Tempo und vielen Chancen auf beiden Seiten, wobei wir leichte Vorteile hatten. Der Punkt war absolut gerecht!"

Landesliga: USV RB Mettersdorf – SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring, 1:1 (0:0)

85 Timotej Polanc 1:1

63 Jonas Lang 0:1

Startaufstellungen:

Mettersdorf: Alexander Strametz - Michael Berger, Raphael Mayr, Daniel Grubesic, Peter Kozissnik - Daniel Geissler, Philipp Posch (K), Florian Weissenbrunner, Timotej Polanc, Dominik Derrant - Dominik Weiss

Lebring: Florian Wiegele - Cajetan Beutle, Stefan Greistorfer, Markus Wruntschko - Marco Krammer, Sebastian Mann, Florian Gruber, Michael Hofer (K) - Herbert Rauter, Jonas Lang, Daniel Steinwender

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller