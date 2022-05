Gelungenes Trainerdebüt: Der SC Bruck/Mur siegt gegen den Ilzer SV

Details Samstag, 07. Mai 2022 00:14

Nach drei sieglosen Runden en suite konnte der SC Stadtwerke Bruck/Mur sein Spiel diesmal gewinnen. Für die Ilzer Sportvereinigung endete das Auswärtsspiel erfolglos. Das Heimteam gewann mit 2:1. Der Einstand des neuen Trainers Ljubisa Susic, der ja erst am Montag ins Training eingestiegen ist (Bericht), ist geglückt.

Lukas Stadler (hier noch im Dress von Mettersdorf) führte seinen SC Bruck zum Sieg

Im ersten Durchgang fielen keine Treffer

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Lukas Tomic war es, der vor 120 Zuschauern in der 52. Minute das 1:0 für SC Bruck/Mur besorgte. Lucas Friedl ließ sich in der 62. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Ilzer SV.

Stipo Grgic verwertete eine Maßflanke von Pascal Lipp in der 68. Minute zur 2:1 Führung. In der Schlussphase hielt Marcel Maierhofer seine Brucker im Spiel - er rettete bei einer Ilzer Großchance mit einer Glanzparade. Am Ende holte sich der SC Bruck drei Punkte und freute sich über den Heimsieg.

Mit Ljubisa Susic kam der Brucker Erfolg zurück

SC Bruck/Mur muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für Bruck/Mur keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Die Stärke von SC Stadtwerke Bruck/Mur liegt in der Offensive – mit insgesamt 42 erzielten Treffern.

Der sechste Rang der Rückrundentabelle ist Ausdruck der jüngsten Erfolgsgeschichte von Ilz. Die Gäste führen mit 31 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Ilzer Sportvereinigung baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher acht Siege ein.

Während SC Bruck/Mur am nächsten Freitag (19:00 Uhr) bei SC Geomix Liezen gastiert, duelliert sich Ilzer SV zeitgleich mit USV RB Mettersdorf.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Stadler, sportlicher Leiter Bruck/Mur:

"Es war das erwartet schwere Spiel. Die Jungs haben nach den letzten drei Runden die richtige Antwort gegeben. Das war ein super Einstand für unseren neuen Trainer Lubo Susic. Wir hoffen, dass wir jetzt die Richtung so beibehalten können."

Landesliga: SC Stadtwerke Bruck/Mur – Ilzer Sportvereinigung, 2:1 (0:0)

68 Stipo Grgic 2:1

62 Lucas Friedl 1:1

52 Lukas Tomic 1:0

Startformationen:

Bruck/Mur: Marcel Kai Maierhofer - Aleksandar Shalev, David Harrer - Jakob Erlsbacher, Brajan Grgic, Florian Stadler, Stipo Grgic, Mark Riegel (K), Lukas Stadler, Sebastian Paier - Lukas Tomic

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Jan Meimer, Zan Nikolic, Simon Paier, Markus Schrott, Michael Kuwal, Lucas Friedl, Tobias Breitenberger, Leon Martincevic, Christoph Gruber

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller