Favoritensieg: Heiligenkreuz gewinnt gegen St. Michael in der Schlussphase

Details Samstag, 07. Mai 2022 09:15

In der Auswärtspartie gegen Tus Heiligenkreuz ging St. Michael erfolglos mit 1:3 vom Platz. Als Favorit rein – als Sieger raus. Heiligenkreuz hat alle Erwartungen erfüllt. Die Heimelf, die bis dato eine unglaubliche Rückrunde ablieferte rangiert nun an fünfter Stelle.

Jerko Grubisic hat für seine Heiligenkreuzer immer die richtige Taktik parat

Die erste Halbzeit endete torlos

In den ersten 45 Minuten stand in die Partie auf Messers Schneide. Heiligenkreuz übte viel Druck aus un kam so auch zu einigen Chancen, der ESV St. MIchael war immer wieder durch Konter und Standardsituationen brandgefährlich. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit dennoch icht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Kurz nach dem Seitenwechsel gingen die Hausherren vor 150 Zuschauern in Führung. Leon Leustek war es, der in der 50. Minute zur Stelle war. Er verwertete einen Eckball von Johannes Driesner per Kopf. In der 61. Minute nutzte Tobias Bracher einen Fehlpass von Manuel Leeb eiskalt aus und schoss für ESV St. Michael in der 62. Minute das erste Tor.

Patrick Wiesenhofer traf zur Führung - Mohamad Mohsenzada sorgte für den Sieg

Patrick Wiesenhofer war es, der in der 78. Minute das Spielgerät im Tor des Schlusslichts unterbrachte. Der Assist kam von Leeb, sein Fehler vor dem Gegentreffer war somit wieder vergessen. Den Schlusspunkte setzte Mohamad Sulaiman Mohsenzada, er schoss die Kugel nach Zuspiel von Patrick Wiesenhofer zum 3:1 für Tus Heiligenkreuz über die Linie (85.). Letzten Endes ging Heiligenkreuz im Duell mit St. Michael als Sieger hervor.

Auf dem zwölften Platz der Hinserie nahm man von Tus Heiligenkreuz am Waasen wenig Notiz. Der aktuell dritte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Tus Heiligenkreuz in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Zehn Siege, sechs Remis und acht Niederlagen hat Heiligenkreuz derzeit auf dem Konto. Tus Heiligenkreuz am Waasen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Heiligenkreuz ist in der Rückrundentabelle sensationeller Dritter

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als ESV St. Michael. Man kassierte bereits 67 Tore gegen sich. In der Defensivabteilung des Gasts knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Nun musste sich St. Michael schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und fünf Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage von ESV St. Michael bleibt angespannt. Gegen Tus Heiligenkreuz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kommende Woche tritt Heiligenkreuz bei SV Domaines Kilger Frauental an (Samstag, 17:00 Uhr), am gleichen Tag genießt St. Michael Heimrecht gegen SV Raiffeisen Wildon.

Stimme zum Spiel:

Jerko Grubisic, Trainer Heiligenkreuz:

„Das war keine einfache Partie. Die Begegnung war bis zum Schluss offen, St. Michael ist defensiv sehr gut gestanden und war aus Kontern immer gefährlich."

Landesliga: Tus Heiligenkreuz am Waasen – ESV St. Michael, 3:1 (0:0)

85 Mohamad Sulaiman Mohsenzada 3:1

78 Patrick Wiesenhofer 2:1

62 Tobias Bracher 1:1

50 Leon Leustek 1:0

Startformationen:

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Erman Bevab, Leon Leustek, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K), Christoph Michelitsch, Manuel Hödl - Manuel Leeb, Andreas Julian Tatschl, Patrick Wiesenhofer, Johannes Driesner

St. Michael: Lukas Neureiter - Felix Hochfellner, Julian Jungwirth, Markus Waldsam (K), Lukas Karner - Sascha Troger, Tobias Bracher, Jan Schatzl, Mario Fina - Stefan Tschabuschnig, Christoph Bracher

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller