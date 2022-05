Klare Angelegenheit: Der ASK Voitsberg besiegt Gnas mit 3:1

Details Samstag, 07. Mai 2022 09:44

Durch ein 3:1 holte sich ASK Voitsberg drei Punkte bei Gnas. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Der Tabellenführer gab sich keine Blöße und holte die drei Punkte.

Alexander Rother traf nach acht Minuten zum 1:0

Die Gäste waren sofort hellwach. Alexander Rother setzte sich gegen die Gnaser Defensive in gekonnter Manier durch und brachte sein Team in der achten Minute nach vorn. ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Martin Salentinig (10.). Nach Vorlage von Philipp Zuna drückte er den Ball über die Linie.

Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Gabriel Puntigam das 1:2 zugunsten von USV Gnas (45.). Ein schnell abgespielter Freistoß überraschte den Tabellenprimus und ließ die Heimischen noch hoffen. Mit dem knappen 2:1 Vorsprung aus Sicht der Gäste ging es dann in die Kabinen. Das 3:1 ließ die Gäste zum dritten Mal im Match jubeln (63.). Sven Dodlek setzte sich vor dem Treffer gut in Szene übergab an Jürgen Hiden und der Kapitän vollendete die Aktion mit dem Siegestreffer. Mit dem Schlusspfiff durch Referee Andre Wiedner gewann der Tabellenführer gegen Gnas.

Voitsberg lässt nich locker und bleibt Leader

Nach 24 absolvierten Begegnungen nimmt USV Gnas den zwölften Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, sieben Remis und elf Niederlagen hat das Heimteam derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Gnas insgesamt nur vier Zähler.

Nach 24 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Voitsberg 61 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg steht nahezu felsenfest. Erst 14-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. ASK Voitsberg befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Als Nächstes steht für USV Gnas eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen SV Tiba-Gady-Raiffeisen Lebring. Voitsberg tritt bereits einen Tag vorher gegen FC Union RB Weinland Gamlitz an.

Stimme zum Spiel:

Jürgen Hiden, Kapitän Voitsberg:

„Wir haben wieder zu unserer alten Sicherheit und Spielstärke gefunden und das Spiel hochverdient gewonnen."

Landesliga: USV Gnas – ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, 1:3 (1:2)

63 Juergen Hiden 1:3

45 Gabriel Puntigam 1:2

10 Martin Salentinig 0:2

8 Alexander Rother 0:1

Startformationen:

Gnas: Michael Sammer , BEd - Stefan Klenner, Rene Wagist, Matthias Schadler (K), Christian Schadler - Daniel Zimmermann, Georg Schantl, Heiko Wohlmuth, David Friedl - Raphael Kniewallner, Gabriel Puntigam

Voitsberg: Florian Schögl, Marco Allmannsdorfer, Sven Dodlek, Philipp Zuna, Andreas Pfingstner, Jürgen Hiden (K), Martin Salentinig, Timotej Dodlek, Luka Caculovic, Alexander Rother, Stefan Rieger

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller