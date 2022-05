Erneut aufgetrumpft: Lafnitzer Siegesserie hält auch gegen Frauental an

Details Sonntag, 08. Mai 2022 06:27

In der Auswärtspartie gegen die Zweitvertretung von SV Lafnitz ging der SV Domaines Kilger Frauental erfolglos mit 1:3 vom Platz. Lafnitz II erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte SV Frauental vor heimischer Kulisse mit 1:0 für sich entschieden.

Der 18-jährige Marc Kögl zeichnete in der 68. Minute für das Lafnitzer 2:0 verantwortlich.

Anfangs gelingt es Frauental Stirn zu bieten

Die Frauentaler präsentierten sich gegenüber den letzten Partien stark verbessert. Trotzdem war es unterm Strich betrachtet dann zu wenig um gegen die spielstarken Lafnitzer einen Stich zu machen. Die Bilanz der Guger-Truppe kann sich wahrlich zeigen: 6 Spiele - 6 Siege und das bei 21:2-Toren. Stefan Sulzer brachte SV Lafnitz II in der 25. Spielminute per Direktabnahme in Führung. Frauental glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte Schiedsrichter Harald Insupp beide Teams mit der knappen Führung für Lafnitz II in die Kabinen.

In der zweiten Hälfte zeigt Lafnitz stark auf

Ähnliches Bild dann nach dem Seitenwechsel. Die Hauherren haben soweit alles unter bester Kontrolle, während es den Frauentalern aber schon auch gelang, Nadelstiche zu setzen. 68. Minute: Der eingewechselte Manuel Pfeifer hatte das Auge für Marc Kögl, der dann für das 2:0 verantwortlich zeichnet. Die Gäste haben nun bemerkt wieviel es geschlagen hat. Zuerst vergab Janetzko noch per Kopf, aber in der 85. Minute traf Daniel Schmölzer zum 2:1. Die Frauentaler wollen es jetzt noch mal wissen. Man warf alles Verfügbare nach vorne, der Treffer fiel auch, nur auf der anderen Seite. 95. Minute: Florian Weiler nützte den ihm gebotenen Freiraum zum 3:1-Spielendstand.

Lafnitzer befinden sich am sicheren 3. Platz

Lafnitz II behauptet nach dem Erfolg über SV Frauental den dritten Tabellenplatz. Die Defensive von SV Lafnitz II (26 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die Landesliga zu bieten hat. Mit dem Sieg baute SV Lafnitz II die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Lafnitz II 14 Siege, fünf Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Lafnitz II scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Mit 35 ergatterten Punkten steht Frauental auf Tabellenplatz sechs. Elf Siege, zwei Remis und elf Niederlagen hat SV Domaines Kilger Frauental momentan auf dem Konto.

Während SV Lafnitz II am kommenden Samstag SK Raiffeisen Fürstenfeld empfängt, bekommt es SV Frauental am selben Tag mit Tus Heiligenkreuz am Waasen zu tun.

SV LAFNITZ AMATEURE - SV FRAUENTAL 3:1 (1:0)

Torfolge: 1:0 (25. Sulzer), 2:0 (68 Kögl), 2:1 (85. Schmölzer), 3:1 (95. Weiler)

Stimme zum Spiel:

Ernst Klug, Sektionsleiter Frauental:

"Es ist uns gelungen über weite Strecken Paroli zu bieten. Letztendlich galt es aber die spielerische Überlegenheit des Gegners anzuerkennen. Die Spielpartner mit unserer Kragenweite folgen mit den nächsten Spielen."

Startformationen:

Lafnitz: Elias Scherf - Christoph Gschiel, Johannes Schriebl, BEd Wolfgang Waldl (K), Martin Rodler, Julian Fabian - Stefan Binder, Marc Kögl, Edin Mujkanovic - Stefan Sulzer, Marco Fuchshofer

Frauental: Ing. Daniel Paul (K) - Martin Lanz, Josip Kozic, Florian Eibinger, Florin Schmidt - Florian Moritz, Thomas Fauland, Erich Baumann, Manuel Christof, Maximilian Suppan, Daniel Schmölzer -



Fußballarena Lafnitz, 150 Zuseher, SR: Harald Insupp

Fotocredit: www.RIPU-Sportbilder.at

© Robert Tafeit