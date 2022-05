Punkteteilung: Abstiegskracher endet remis (mit Bildergalerie)

Details Sonntag, 08. Mai 2022 08:24

SV Rottenmann und SC Geomix Liezen teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Ein Ergebnis, das keinem der beiden Teams wirklich Luft im Abstiegskampf verschafft.

Heisses Duell: Vasile Tiberiu Chivoiu (Rottenmann) gegen Philip Bacher (Liezen)

900 Besucher waren beim Derby

Es war alles angerichtet für ein Fussballfest - das Spiele der Spiele - für beide Teams. 900 Besucher sahen eine Begegnung, bei der beide Mannschaften am Anfang zögerlich agierten, die Gastgeber leichte Vorteile hatten. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Bartomeu Perello Palou sein Team in der 18. Minute - ein Weitschuss mit dem Innenrist führte zum Treffer. Mit diesem knappen Vorsprung für die Hausherren ging es in die Kabinen.

Der zweite Spielabschnitt wurde geprägt von wenig spielerischen Akzenten, dafür aber vielen Standardsituationen auf beiden Seiten. Milovan Novakovic schoss für SC Geomix Liezen in der 70. Minute das erste Tor. Jetzt ging noch einmal richtig die Post ab in Rottenmann, die Partie wurde noch brandheiss.

Kemal Dervisevic traf zum 1:2

Kurz vor Schluss fielen noch zwei Treffer

Das Spiel neigte sich bereits seinem Ende entgegen, als Kemal Dervisevic einen Treffer für den Gast im Ärmel hatte (82.). Liezen führte jetzt acht Minuten vor dem Ende mit 2:1 - eigentlich ein Muss, diese drei Punkte mitzunehmen. Allerdings gab es auf Seiten der Rottenmanner eine gewissen Octavian Draghici. Der gebürtige Rumäne, der erst in der 60. Minute eingewechselt wurde, sicherte seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff den Ausgleich, als er in der 89. Minute ins Schwarze traf. Am Ende sprang für den SC Liezen im Kellerduell mit dem SC Rottenmann lediglich ein Teilerfolg heraus.

Rottenmann muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung des Heimteams stimmt es ganz und gar nicht: 52 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Die vergangenen Spiele waren für SV Rottenmann nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits sieben Begegnungen zurück.

Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: SC Geomix Liezen kann einfach nicht gewinnen.

Bartomeu Perello Palou war für das 1:0 verantwortlich

Die Tabelle bleibt unverändert - beide Teams behalten ihre Positionen

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Rottenmann die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Rottenmann damit auch unverändert auf Rang 15. Vier Siege, acht Remis und zwölf Niederlagen hat SC Liezen momentan auf dem Konto. Vier Siege, sieben Remis und 13 Niederlagen hat Rottenmann derzeit auf dem Konto.

Als Nächstes steht für SV Rottenmann eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen DSV Leoben. SC Geomix Liezen empfängt parallel SC Stadtwerke Bruck/Mur.

900 Besucher sahen Infight von Christoph Rindler (Rottenmann), Nikola Ostojic (Liezen) und Bernhard Schweiger (Rottenmann)

Stimme zum Spiel:

Christian Stangl, sportlicher Leiter Liezen:

"Nach einer generell schwachen ersten Halbzeit haben wir eine sehr gute zweite Hälfte gezeigt und sind verdient in Führung gegangen. Dass wir uns am Ende so billig die Butter vom Brot haben nehmen lassen tut weh, aber wir können mit dem Auswärtspunkt leben."

Auch Matthias Waldhuber (Rottenmann) und Marcel Ruckhofer (Liezen) schenkten sich nichts

Landesliga: SV Rottenmann – SC Geomix Liezen, 2:2 (1:0)

89 Octavian Draghici 2:2

82 Kemal Dervisevic 1:2

70 Milovan Novakovic 1:1

18 Bartomeu Perello Palou 1:0

Startaufstellungen:

Rottenmann: Jose Alfonso Tomas Santiago - Dominic Pürcher, Bernhard Schweiger (K), Jan-Kristian Thurner - Vasile Tiberiu Chivoiu, Damjan Poposki, Christoph Rindler, Matthias Waldhuber, Bartomeu Perello Palou, Nikolas Gruber - Benjamin Zeiselberger

SC Liezen: Viktor Plamenov Ganchev - Bernd Rindler (K), Patrick Tschernitz, Mateo Damis, Kenan Iljazovic - Philip Bacher, Nikola Ostojic, Kemal Dervisevic, Jakob Lugmayr, Marcel Ruckhofer - Philipp Danner

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller (alle Fotos hier)