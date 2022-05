2:0-Heimerfolg: Erfolgsserie von Lafnitz II hält auch gegen Fürstenfeld weiter an

Details Sonntag, 15. Mai 2022 07:28

Bei der Zweitvertretung von Lafnitz gab es für SK Fürstenfeld nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:2. Pflichtgemäß strich SV Lafnitz II gegen Fürstenfeld drei Zähler ein. Der dritte Tabellenrang bleibt für Lafnitz scheinbar einzementiert.

Marco Fuchshofer sorgte kurz vor Schluss für das 2:0

Torlose erste Hälfte

Ein Spiel bei dem sich beide Teams nichts schenken und sehr aggressiv in die Zweikämpfe gingen wurde den rund 150 Besuchern geboten. Im ersten Durchgang verzeichneten beide Mannschaften gute Möglichkeiten - die Torhüter zeichneten sich aus und verhinderten Schlimmeres. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

In der 69. Minute brachte Marco Fuchshofer den Ball im Netz von SK Fürstenfeld unter. Er verwertete den Strafstoß trocken. Kurz vor Ultimo war noch Stefan Binder zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Lafnitz II verantwortlich (81.). Am Ende verbuchte SV Lafnitz II gegen Fürstenfeld einen Sieg.

Stefan Binder traf per Elfmeter

Lafnitz II behauptet nach dem Erfolg über SK Raiffeisen Fürstenfeld den dritten Tabellenplatz. Der Defensivverbund von SV Lafnitz II steht nahezu felsenfest. Erst 26-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Der Gastgeber sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. In der Bilanz kommen noch fünf Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Durch diese Niederlage fällt SK Fürstenfeld in der Tabelle auf Platz elf zurück. Neun Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen hat Fürstenfeld derzeit auf dem Konto.

Mit insgesamt 50 Zählern befindet sich Lafnitz II voll in der Spur. Die Formkurve von SK Raiffeisen Fürstenfeld dagegen zeigt nach unten.

Am nächsten Dienstag reist SV Lafnitz II zu Tus Heiligenkreuz am Waasen, zeitgleich empfängt SK Fürstenfeld ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg.

Landesliga: SV Lafnitz II – SK Raiffeisen Fürstenfeld, 2:0 (0:0)

81 Stefan Binder 2:0

69 Marco Fuchshofer 1:0

Startformationen:

Lafnitz: Lucas Wabnig - Christoph Gschiel, Johannes Schriebl, Martin Rodler (K), Julian Fabian - Thomas Nico Reisenhofer, Stefan Binder, Marc Kögl, Edin Mujkanovic - Stefan Sulzer, Marco Fuchshofer

Fürstenfeld: Philip Stocker - Niklas Fasch-Tauschmann, Davor Rogac, Michael Grasser , BEd, Jan Felix Ritter, Oliver Schöpf , MSc, Christoph Friedl - Andreas Wilfling , MSc (K), Michael Goger, Mario Krammer - Mag. Domagoj Beslic

by ReD

Fotos: Richard Purgstaller