Unentschieden: Die Partie Frauental gegen Heiligenkreuz findet keinen Sieger

Sonntag, 15. Mai 2022

Vor 300 Besuchern trennten sich Frauental und Tus Heiligenkreuz am Waasen mit 1:1. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Frauental war nach vorne hin zu harmlos und Heiligenkreuz konnte den Ausfall der fünf Stammspieler nicht kompensieren. Somit waren beide Mannschaften mit dem Unentschieden gut bedient.

Maximilian Suppan traf zum 1:0

Der SV Frauental stand vom Beginn an am Gas und wollte die Gegner schnell überrumpeln. Die Heiligenkreuzer Defensive tat sich anfangs sichtlich schwer und war dem Druck der Gastgeber nicht gewachsen. Man merkte es der Grubisic-Elf an, dass fünf Stammspieler fehlten. Maximilian Suppan brachte das Heimteam in der 14. Minute, nach einem schweren Abwehrfehler, in Front. Die Gäste wachten jetzt auf und wussten auch prompt zu antworten:

Nach einer Flanke von Lukas Ratschnig nutzte Andreas Julian Tatschl die Chance für Tus Heiligenkreuz und beförderte in der 22. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Mit diesem Zwischenresultat ging es in die Halbzeitpause. Nach dem Seitenwechsel wollten die Heimischen den Sack schnell zumachen - nach einem Freistoß von Daniel Schmölzer rettete Matthias Gross mit dem Kopf auf der Linie.

Matthias Gross (hier im Duell mit Lebrings) Jonas Lang rettete einmal auf der Linie

Im zweiten Durchgang fielen keine Treffer mehr

Die Begegnung flachte jetzt ein wenig ab, scheinbar hatten sich beide Teams mit der Punkteteilung begnügt. Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter Christian Birnstingl setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich beim 1:1 Unentschieden.

Mit elf Siegen weist die Bilanz von SV Frauental genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Frauental etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte SV Domaines Kilger Frauental.

Heiligenkreuz verbuchte insgesamt zehn Siege, sieben Remis und acht Niederlagen. Die Gäste befinden sich auf Kurs und holten in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Mit diesem Unentschieden verpasste Frauental die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel SV Frauental sogar ab und steht nun auf Rang sieben.

Am nächsten Dienstag reist SV Domaines Kilger Frauental zu SV Raiffeisen Wildon, zeitgleich empfängt Tus Heiligenkreuz am Waasen die Zweitvertretung von SV Lafnitz.

Landesliga: SV Domaines Kilger Frauental – Tus Heiligenkreuz am Waasen, 1:1 (1:1)

22 Andreas Julian Tatschl 1:1

14 Maximilian Suppan 1:0

Startformationen:

Frauental: Ing. Daniel Paul - Florian Eibinger, Boris Planeta, Florin Schmidt - Florian Moritz, Thomas Fauland (K), Erich Baumann, Manuel Christof, Maximilian Suppan, Daniel Schmölzer - Jonas Janetzko

Hlg. Kreuz/W.: Daniel Stoiser - Marko Malesevic, Erman Bevab, Leon Leustek, Matthias Gross, Lukas Ratschnig (K), Manuel Hödl - Manuel Leeb, Andreas Julian Tatschl, Matic Crnic, Johannes Driesner

by ReD

Fotos: Richard Purgstaller