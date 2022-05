BREAKING NEWS: Strafverifizierung aufgehoben - Gamlitz bekommt die Punkte zurück

Details Dienstag, 17. Mai 2022 21:12

Dem FC Weinland Gamlitz wurden nach einem kuriosen Urteil des steirischen Fussballverbandes sechs Punkte abgezogen. Wir berichteten darüber exklusiv (Bericht). Die Truppe aus dem südsteirischen Weinland hat gegen dieses Urteil berufen - und vom ÖFB-Rechtsmittelsenat Recht bekommen. Das heißt: Der 6:1 Sieg gegen den Ilzer SV wird nun doch gewertet und die Partie gegen DSV Leoben nachgetragen. Bitter für Leoben - die Jancker-Elf muss die drei Punkte wieder abgeben und jetzt noch zweimal gegen Gamlitz ran. Doch was bedeutet das jetzt für die gesamte Landesliga?

Gamlitz freut sich - Ilzer und Leobener sind mit dem Urteil nicht glücklich

Die Karten in der Landesliga sind jetzt teilweise neu gemischt. Der Ilzer SV ist wieder voll dabei im Geschehen, gegen diesen unliebsamen 13. Platz, der bei einem Abstieg vom SC Kalsdorf aus der Regionalliga zum Relegationsplatz mutiert. Aber auch der Abstieg der Kalsdorfer ist nur theoretisch möglich. Für den DSV Leoben ist die Aufhebung des Urteiles allerdings bitter - er muss jetzt sicher geglaubte drei Punkte wieder abgeben und rutscht in der Tabelle wieder auf den zweiten Platz zurück - der ASK Voitsberg bleibt Spitzenreiter. Leoben kann sich diese drei Zähler aber im Nachtragspiel gegen den FC Weinland Gamlitz am 25. Mai aber wieder zurückholen. Kurios: Zwei Wochen später treffen die beiden Mannschaften dann im regulären Spielplan wieder aufeinander.

Stimme aus Gamlitz:

Obmann Arnold Wratschko:

"Unser Kampf gegen diese absolut absurde Entscheidung hat sich ausgezahlt. Wir Gamlitzer sind Gerechtigkeitsfanatiker und geben niemals auf. Der ÖFB-Rechtsmittelsenat hat absolut korrekt für uns und den Fussball und gegen den steirischen Fussballverband entschieden."

