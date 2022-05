Heiligenkreuz zieht zu Hause gegen Lafnitz den Kürzeren

Details Mittwoch, 18. Mai 2022 09:26

Am Dienstagabend kam es in der 26. Runde der Landesliga zum Duell zwischen TUS Heiligenkreuz am Waasen und der zweiten Kampfmannschaft von Lafnitz. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für die Lafnitzer, die damit jetzt bei 53 Punkten stehen. Ein schneller Treffer in der ersten Halbzeit und ein Tor in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit entschieden die Begegnung.

Führung für Lafnitz

Dabei beginnt das Spiel mit stärkeren Heiligenkreuzern, die auch gleich die eine oder andere Gelegenheit vorfinden. In der zehnten Minute zappelt das Leder dann aber im Netz, allerdings im Netz von Heiligenkreuz. Edin Mujkanovic trifft mit einem schönen Schuss von der Strafraumgrenze. Heiligenkreuz lässt sich vom Rückstand aber nicht beeindrucken - Gross mit einem Schuss aus der Distanz, doch kein Tor. In weiterer Folge entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Heiligenkreuzs Hödl flankt auf Ratschnig, doch sein Kopfball fällt zu schwach aus - daher auch kein Problem für Rudolf Lang. Kurz darauf wieder eine gute Möglichkeit zum Ausgleich nach Flanke von Bevab, Heibl mit dem Kopf neben das Tor. Es bleibt somit bei der knappen Führung für die Lafnitzer. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab und schickt die beiden Teams in die Pause.

Heiligenkreuz kämpft

Heiligenkreuz macht nach der Pause dort weiter, wo sie aufgehört haben, nämlich mit Druck, den Ausgleich zu erzielen. Crnic mit einem Freistoß direkt in die Hände von Rudolf Lang. Im Gegenzug die Möglichkeit für Lafnitz nach Zuspiel von Michael Kölbl auf Elias Neubauer, der köpfelt knapp am Tor vorbei. Es geht weiter Hin und Her. Heiligenkreuz versucht es über die Seiten, doch Lafnitz steht jetzt gut und lässt wenig zu. Anstatt des Ausgleichs erzielen die Lafnitzer in der Nachspielzeit das 2:0. Thomas Nico Reisenhofer nutzt einen Fehler in der Abwehr und trifft zum 2:0. Das ist gleichzeitig der Endstand.

Klaus Guger (Trainer Lafnitz Amateure): "Ich denke, dass der Sieg in Ordnung geht. Der Gegner hat es uns aber nicht leicht gemacht."