Frauental entführt drei Punkte aus Wildon

Details Mittwoch, 18. Mai 2022 13:14

Der SV Wildon empfing am Dienstagabend in der Landesliga den SV Frauental. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel und konnten diese Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem knappen 1:0-Sieg für die Gäste, die damit jetzt bei 39 Punkten stehen. Wildon hat 32 Punkte auf dem Konto.

Keine Tore

In der ersten Halbzeit passiert wenig. Frauental hat etwas mehr vom Match, kann aus dem Übergewicht vorerst aber nichts machen. Wildon tut sich schwer im Spiel nach vorne. Richtig dicke Tormöglichkeiten bleiben vorerst aus, es fehlen die zündenden Ideen auf beiden Seiten. So geht es schließlich mit dem 0:0 auch in die Pause.

Entscheidung in der Schlussphase

Die zweite Halbzeit verläuft deutlich flotter. Wildon drückt aufs Gas, kann aber wie schon in der ersten Halbzeit nicht wirklich gefährlich werden. Auf beiden Seiten gibt es dann Wechsel, um neuen Schwung ins Match zu bringen. Eine große Veränderung bringt das vorerst aber nicht. Dann entwickelt sich aber ein offener Schlagabtausch. Auf Frauentaler Seite präsentiert sich Goalie Daniel Paul bei einigen gefährlichen Abschlüssen der Heimischen als sicherer Rückhalt. Die Partie neigt sich dem Ende zu, die Zuschauer rechnen mit einem 0:0. Allerdings bleiben die Frauentaler bissiger, aktiver und werden belohnt. In der 85. Minute erkämpft sich Maximilian Suppan (einer der besten Spieler am Platz) das Spielgerät, marschiert los, spielt auf den eingewechselten Jan Ulrich, der die Kugel via Stange ins Netz befördert. Damit führen die Frauentaler und das 1:0 ist schließlich auch der Endstand.