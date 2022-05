Knapper Auswärtserfolg: Fuchs schießt Gamlitz zum Sieg bei Ilz

Details Samstag, 21. Mai 2022 07:44

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die FC Gamlitz mit 2:1 gegen Ilz für sich entschied. Hundertprozentig überzeugen konnte Gamlitz dabei jedoch nicht. Das Hinspiel war mit einer herben 1:6-Abreibung aus Sicht von Ilzer Sportvereinigung zu Ende gegangen - die Revanche ist also nicht geglückt.

Der FC Weinland Gamlitz hat den Klassenerhalt fixiert

Die erste Halbzeit endete torlos

Die Startphase war von gegenseitigem Abtasten beider Teams geprägt. Ilz verzeichnete zwar in den ersten 15 Minute drei Eckbälle - diese brachten aber allesamt nicht ein. Ab der 20. Minute wurden die Gäste ein wenig aktiver und kamen auch zu Möglichkeiten, die aber allesamt ungenutzt blieben. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Luka Vindis brach für FC Union RB Weinland Gamlitz den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung. Sein Freistoß wurde unhaltbar abgefälscht. Die Hausherren glichen aus - Lukas Ritter schoss für Ilzer SV in der 81. Minute ein und ließ das Heimteam vom Punktgewinn träumen. Kurz vor Ultimo war noch Philip Bruno Fuchs zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von FC Gamlitz verantwortlich (84.). Nach einem Eckball an die zweite Stange versenkte er das Leder per Kopf in den Maschen. Letzten Endes ging Gamlitz im Duell mit Ilz als Sieger hervor.

Gamlitz klettert die Tabelle nach oben und hat den Klassenerhalt endgültig fixiert

Ilzer Sportvereinigung muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Acht Siege, sieben Remis und zwölf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto.

Mit zehn Siegen und neun Niederlagen weist FC Union RB Weinland Gamlitz eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der Gast im Mittelfeld der Tabelle. FC Gamlitz kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Gamlitz setzte sich mit diesem Sieg von Ilzer SV ab und belegt nun mit 37 Punkten vorübergehend den siebten Rang, während Ilz weiterhin 31 Zähler auf dem Konto hat und den zwölften Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Freitag reist Ilzer Sportvereinigung zu ASK Stadtwerke Sparkasse Voitsberg, zeitgleich empfängt FC Union RB Weinland Gamlitz SC Geomix Liezen.

Stimme zum Spiel:

Jochen Zadravec, Trainer Gamlitz:

"Wir haben clever gespielt, trotzdem waren die drei Auswärtspunkte glücklich."

Landesliga: Ilzer Sportvereinigung – FC Union RB Weinland Gamlitz, 1:2 (0:0)

84 Philip Bruno Fuchs 1:2

81 Lukas Ritter 1:1

66 Luka Vindis 0:1

Startformationen:

Ilzer SV: Daniel David Schuh, Benedikt Donnerer, Anze Kosnik, Zan Nikolic, Simon Paier, Clemens Seifried, Markus Schrott, Tobias Breitenberger, Matthias Walter, Leon Martincevic, Christoph Gruber (K)

Gamlitz: Matej Andrejc - Martin Oberluggauer, Bernd Zadravec (K), Dominik Hornig, Sandro Sabathy - Luka Vindis, Jan Kristl, Lucas Mario Horvat, David Katzianschütz, Alen Polanec - Philip Bruno Fuchs

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller