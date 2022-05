Sektkorken knallen: 11 von 26 Steirer-Ligen sind bereits entschieden

Details Dienstag, 31. Mai 2022 02:24

Insgesamt wird in 26 steirischen Spielklassen um Meisterschafts-Punkte gefightet. Zwei Runden vor dem Saison-Kehraus sind, was den Meistertitel anbelangt, bislang 11 Ligen entschieden. In den restlichen Klassen fällt die Entscheidung erst an den nächsten beiden Wochenenden. Was durchaus erfreulich ist, gab es doch zuletzt coronabedingt zwei Jahre lang keine Endtabellen bzw. keine Klassen-Neueinteilungen. Welches Aussehen die Relegationsspiele haben (15. und 18. Juni) wird sich dann demnächst weisen. Was fix ist: Die Partien werden noch einmal mit der Auswärtstorregel gespielt.

Nach 11-jähriger Abstinenz ist es dem UFC Fehring wieder gelungen in die Landesliga aufzusteigen.

Liga Meister Kanditaten LL - Voitsberg / Leoben OLN Judenburg - OLM Köflach - OLS Fehring - ULM - Werndorf / Hitzendorf ULS - St.Margarethen / Frannach ULNA - ESV Mürzzuschlag / Thörl ULW Tillmitsch - ULO - Greinbach / Rohrbach ULNB - Kammersb./Zeltweg/Freienst./St.Marg. GLM - Feldkirchen / St. Marein GLS - Siebing/Sinabelkirchen/Wolfsberg GLMU - Krakaudorf / Weißkirchen GLE Gaishorn - GLW - Söding/Allerheiligen II/Stainz GLO Dechantskirchen - GLMÜ - Proleb / Parschlug 1.MA Stiwoll - 1.West Wies - 1.OA - Schönegg / Schäffern 1.MMA Seckau - 1.Enns - Stein/Enns / Wörschach 1.MB - ESK Graz / Lieboch 1.Süd Bad Radkersburg - 1.OB - St.Kathrein/Hirnsdorf 1.MMB Niklasdorf -

