Steirercup: Klöch oder Frauental - wer schnappt sich das ÖFB-Ticket?

Am Pfingstmontag, 6. Juni mit Ankick um 17 Uhr kommt es im Traminerstadion zum Steirercup-Endspiel SV JuLuNi Klöch gegen den SV Domaines Kilger Frauental. Die Frage die sich dabei stellt ist, ob es der Gastgeber aus der Unterliga schafft den Frauentalern (Landesliga) Probleme zu bereiten. Auf den Sieger wartet neben der heißbegehrten Trophäe auch ein Start-Ticket im ÖFB-Cup 22/23. Was dann wohl ein Hammer wäre, wenn bei etwas Losglück möglicherweise in der ersten Runde im Juli, ein Bundesligaclub in Klöch oder in Frauental vorfährt.

