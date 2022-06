Expertentipps 21/22: Wer in der Landesliga die Nase vorne hat

Details Donnerstag, 02. Juni 2022 01:38

Eine allseits beliebte Rubrik, die in jeder Runde in jeder Spielklasse zur Anwendung gelangt, sind die Expertentipps, die von Trainer, Funktionären und Spielern getippt werden. Wie sieht die Rangliste in der Landesliga in dieser Spielzeit eigentlich aus? Gleich vorweg: Die Dreipunkter, für das richtige vorausgesagte Resultat, waren absolute Mangelware. Einen Punkt gab es dafür wenn die 1-2-X-Tendenz passte.

Platz Name Runde Verein Punkte 1. Sascha Stocker 24 Fürstenfeld 9 Slaven Biljesko-Köck 2 Liezen 9 3. Christian Waldl 21 Ilz 8 4. Jürgen Hiden 3 Voitsberg 7 Jürgen Hiden 23 Voitsberg 7 Jerko Grubisic 8 Heiligenkreuz 7 Jerko Grubisic 27 Heiligenkreuz 7 Marko Kovacevic 20 Gnas 7 9. Christian Stangl 17 Liezen 6 Jochen Zadravec 19 Gamlitz 6 11. Ernst Klug 5 Frauental 5 Hannes Steiner 10 Lebring 5 Kurt Feyrer 18 St. Michael 5 Stefan Kammerhofer 22 Lebring 5 Maurice Amtmann 28 Mettersdorf 5 16. Kurt Feyrer 4 St. Michael 4 Kurt Feyrer 11 St. Michael 4 Michael Cernoga 7 Wildon 4 Arnold Wratschko 13 Gamlitz 4 20. Harald Stijelja 6 Bruck/Mur 3 Felix Skrivanek 12 Leoben 3 Dejan Stankovic 16 Leoben 3 Ligaportal Experte 25 - 3 24. Hermann Zrim 1 Bruck/Mur 2 Werner Ostermann 9 Ilz 2 Philipp Posch 14 Mettersdorf 2 Ewald Klampfer 15 Frauental 2

© Robert Tafeit