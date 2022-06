St. Michael hält mit Sieg über Gnas Chance auf Relegation am Leben

Details Freitag, 03. Juni 2022 22:22

Der ESV St. Michael empfing am Freitagabend in der Landesliga den USV Gnas. Somit stand eine äußerst interessante Partie auf dem Programm. Während Gnas schon gerettet scheint, geht es für St. Michael noch um alles. Am Ende konnten sich die Gastgeber überraschend klar mit 3:0 durchsetzen. Der Abstiegskampf bleibt hochspannend. St. Michael braucht, um den Relegationsplatz zu erreichen, selbst in der letzten Runde einen Sieg, während man auf einen Umfaller von Liezen hoffen muss.

Führung für St. Michael

Die Gastgeber geben von der ersten Minute an Gas. Man ist dem Ernst der Lage bewusst und gibt Gas. Es sollte auch nicht lange dauenr, ehe es 1:0 steht. Nach zwei nicht genützten Halbchancen trifft Chistoph Bracher zum 1:0. Er steht nach einer Flanke von der rechten Seite goldrichtig und trifft. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nicht gelingt. Auch Gnas kommt dann besser ins Spiel und setzt seinerseits Akzente im Spiel nach vorne. In dieser Phase ist es der St. Michaeler Goalie, der Schlimmeres verhindert. Da und dort haben die Gnaser auch Pech im Abschluss, denn immer wieder fehlen die entscheidenden Zentimeter. So geht es mit der Gastgeber-Führung auch in die Pause.

Klare Sache

Die zweite Halbzeit beginnt wieder mit stärkeren Gastgebern, die den Gegner sogleich unter Druck setzen. Wie schon in der ersten Halbzeit sollte es nicht lange dauern, ehe es 2:0 steht. Tobias Bracher schließt nach einer tollen Einzelaktion erfolgreichzum 2:0 ab. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Gnas muss jetzt Gas geben, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Gäste riskieren ihrerseits, doch das eröffnet Räume für die Heimischen. In der 63. Minute nutzen die Gastgeber einen dieser Räume aus - Julian Jungwirth ist nach einer Flanke per Kopf zur Stelle und macht das 3:0. Das ist gleichzeitig der Endstand. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

Kurt Feyrer (Trainer St. Michael): "Für uns hat sich an der Situation nichts verändert. Wir kämpfen weiter und schauen, was herauskommt. Das war heute jedenfalls eines der besseren Spiele, die wir gezeigt haben. Insofern geht der Sieg auch in Ordnung."

Marko Kovacevic (Trainer Gnas): "Wir haben uns viel vorgenommen für das Match. St.Michael hat es heute aber besser gemacht als wir und verdient gewonnen."